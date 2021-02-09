 Перші транс-жінки у Бундестазі (26.10.2021) | Усі сюжети | DW | 26.10.2021

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Перші транс-жінки у Бундестазі (26.10.2021)

До нового Бундестагу в Німеччині вперше пройшли жінки-трансгендери. Які в них очікування до роботи депутата і які закони хочуть просувати у німецькому парламенті?

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