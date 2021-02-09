Перші транс-жінки у Бундестазі (26.10.2021)

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До нового Бундестагу в Німеччині вперше пройшли жінки-трансгендери. Які в них очікування до роботи депутата і які закони хочуть просувати у німецькому парламенті?
В Бундестаг від партії "Союз 90/Зелені" вперше пройшли дві відкриті трансгендерні жінки Тесса Ґанзерер та Найк Славік.
На виборах до Бундестагу перемогла СДПН, набравши 25,7 відсотка голосів. Блок ХДС/ХСС отримав 24,1 відсотка голосів, свідчать офіційні попередні результати.
Соціал-демократи, Зелені та ліберали в Німеччині за крок до початку офіційних переговорів про формування правлячої коаліції в Бундестазі. Якщо перемовини будуть успішними, в країні сформують новий уряд.
Журналістка DW Рейчел Стюарт зібрала все, що варто знати про ЛГБТК і німців. Яких прав бракує німецьким геям, лесбійкам, бісексуалам, інтерсексуалам, транссексуалам та трансгендерам? І навіщо їм прайд?
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