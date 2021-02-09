Перші транс-жінки у Бундестазі (26.10.2021)

Без партії Меркель: три німецькі партії наблизилися до коаліційних переговорів

Соціал-демократи, Зелені та ліберали в Німеччині за крок до початку офіційних переговорів про формування правлячої коаліції в Бундестазі. Якщо перемовини будуть успішними, в країні сформують новий уряд.