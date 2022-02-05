 Перші підрозділи армії США прибули до Німеччини у рамках посилення військ НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.02.2022

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Новини

Перші підрозділи армії США прибули до Німеччини у рамках посилення військ НАТО

Вашингтон оголосив 2 лютого, що перекине до Європи додатково дві тисячі солдатів та офіцерів. Перші з них через три дні прибули до Німеччини.

Американські солдати на тлі літака в Німеччині (фото з архіву)

Американські солдати в Німеччині (фото з архіву)

До Німеччини у п'ятницю, 4 лютого, прибула перша група з двох тисяч американських військовослужбовців, яких Сполучені Штати вирішили перекинути до Європи. Три військово-транспортні літаки з підрозділами 82-ї повітряно-десантної дивізії США приземлилися на авіабазі у Вісбадені на заході ФРН, повідомив представник американського міністерства оборони. За його словами, цьому рішенню передувало "тісне узгодження з німецькими союзниками".

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У зв'язку з кризою довкола України Вашингтон 2 лютого оголосив, що відправить 1700 солдатів і офіцерів до Польщі і ще 300 - до Німеччини. Йдеться про бригадну тактичну групу, дислоковану на військовій базі Форт Брегг у штаті Північна Кароліна. У свою чергу 1000 американських військовослужбовців, які перебували у федеральній землі Баварія, будуть переміщені до Румунії. "Поточна ситуація змушує нас посилити позиції стримування та зміцнити оборону на східному фланзі НАТО", - заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі.

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Напруженість у відносинах Заходу та Росії останніми місяцями помітно посилилася. Москва перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною понад 100 тисяч військовослужбовців, обґрунтувавши цей крок "військовими навчаннями". Лідери західних країн побоюються, що Москва готується розпочати війну проти України. Кремль заперечує плани такої операції та звинувачує Захід у озброєнні Києва та проведенні маневрів біля російських кордонів. Січнева серія переговорів Росії зі США, НАТО та Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) не принесла бажаних результатів. Захід закликає Москву відвести війська від українських кордонів.

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