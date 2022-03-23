 Перша ракетка світу Ешлі Барті несподівано завершила тенісну кар′єру | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.03.2022

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Новини

Перша ракетка світу Ешлі Барті несподівано завершила тенісну кар'єру

25-річна тенісистка Ешлі Барті тричі вигравала турніри серії Grand Slam та нині посідає першу сходинку у рейтингу найкращих тенісисток.

Ешлі Барті покидає професійний тенісний корт

Ешлі Барті покидає професійний тенісний корт

Чинна перша ракетка світу австралійська тенісистка Ешлі Барті у середу, 23 березня, несподівано оголосила про завершення тенісної кар'єри.

"Сьогоднішній день - складний та сповнений емоцій для мене, оскільки я оголошую про завершення тенісної кар'єри", - написала 25-річна спортсменка у Instagram, опублікувавши інтерв'ю, присвячене цій темі. "Я наскільки щаслива і настільки готова (до завершення кар'єри. - Ред.). Я просто знаю, у цей момент у моєму серці, що для мене як для людини це є правильним", - сказала Барті у відео.

Рішення завершити кар'єру першої ракетки світу стало вкрай несподіваним для тенісного світу. Вона вирішила оголосити про нього менш ніж через два місяці після перемоги на Australian Open, що стало для неї її третім трофеєм серії Grand Slam в одиночному жіночому розряді.

 

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