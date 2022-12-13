Більшість українців підтримують звільнення Криму й Донбасу

Війна Росії проти України - новини вівторка, 13 грудня.

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Офіційний Київ пригрозив Тегерану масштабними наслідками за поставки іранських озброєнь Росії. Про це розповів у коментарі онлайн-виданню "Європейська правда" речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. "Українська сторона дала чітко зрозуміти: наслідки за підтримку війни проти України для Ірану будуть набагато масштабнішими, ніж потенційна вигода від його співпраці з Росією", - сказав представник МЗС України. За його словами, українська сторона надала іранській "в достатньому обсязі" докази застосування іранських дронів російськими військами в Україні. "Маємо сотні зафіксованих фактів обстрілів території України іранськими дронами", - йдеться у коментарі.

Напередодні іранський міністр оборони Реза Аштіяні заявив, що на зустрічі українських та іранських експертів українська сторона не надала доказів застосування Росією іранських безпілотників проти України.

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Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не приймає пропозицію президента Володимира Зеленського розпочати виведення російських військ з України на Різдво як ознаку готовності відмовитися від агресії. "Про це (виведення військ РФ з території України - Ред.) не може бути й мови", - сказав речник Путіна, якого цитує російське державне пропагандистське агентство "РИА Новости".

Напередодні президент України Зеленський у зверненні до лідерів країн Великої сімки (G7) заявив, що РФ могла б розпочати виведення своїх військ з території України на Різдво. За словами Зеленського, це був би "конкретний змістовний крок до дипломатичного врегулювання".

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Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) підтвердила виділення Україні в 2023 році 18 мільярдів євро макрофіну в наступному році. Відповідну заяву фон дер Ляєн зробила на конференції "Солідарність з українським народом", яка відбувається у Парижі під головуванням президента Франції Еммануеля Макрона. "Учора ввечері ми змогли дійти згоди щодо 18 мільярдів євро на рік, 1,5 мільярда щомісячно - це постійний потік коштів до бюджету", - сказала вона, цитує "Інтерфакс-Україна".

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Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів України надати термінову допомогу країні в енергетичній галузі. "Ключове завдання - зберегти основну енергосистему України. Саме тому потрібен такий формат", - сказав він, виступаючи на конференції "Солідарність з українським народом", яка відбувається у Парижі під головуванням президента Франції Еммануеля Макрона. "Ми потребуємо кілька категорій обладнання - трансформатори, устаткування для відновлення високовольтних мереж, газотурбінні та газопоршневі енергоблоки. Як мінімум, до завершення опалювального сезону нам потрібна аварійна підтримка з боку європейської енергосистеми. Тобто постачання електрики з країн Євросоюзу в Україну. Обсяг - до 2 ГВт. Щоб це стало можливим, потрібне рішення євромережі операторів системи передачі електрики збільшити імпортну потужність", - сказав він.

За словами Зеленського, така підтримка може коштувати близько 800 мільйонів євро за поточними цінами. Він також закликав Євросоюз за аналогією з місіями МАГАТЕ на АЕС "направити спеціальні місії на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури. Такі місії ЄС можуть стати надійним чинником стабілізації ситуації та необхідного міжнародного контролю". "Через руйнування терористами електростанцій ми змушені використовувати більше газу цієї зими, ніж це передбачалося. У зв'язку з цим нам потрібна підтримка з закупівлі двох мільярдів кубометрів газу", - пояснив глава української держави.

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У Білорусі раптово перевіряють боєготовність військ

У Білорусі несподівано розпочали перевіряти бойову готовність збройних сил, повідомляє пресслужба міноборони Білорусі. За даними відомства, війська вирушать у "призначені райони", щоб "здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також навести мостові переправи через річки Німан і Березина". Крім того, в білоруському відомстві застерігають щодо обмежень руху "окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості".

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Військова розвідка міністерства оборони Великобританії припускає, що причинами скасування великої підсумкової щорічної пресконференції президента РФ Володимира Путіна міг бути острах Кремля через ризики "несанкціонованого обговорення" війни в Україні. Таке припущення містить щоденний огляд британської розвідки, опублікований в офіційному Twitter-акаунті міноборони країни.

Напередодні Кремль оголосив, що цього року Путін не проводитиме своєї щорічної підсумкової пресконференції. Це станеться вперше за 10 років. Пресконференція стала важливою частиною путінського календаря публічних заходів і часто була нагодою продемонструвати буцімто відкритість російського лідера, хоча запитання, які лунають під час цього медійного заходу, майже напевно ретельно перевіряються заздалегідь, нагадують автори огляду. Британські військові аналітики припускають, що скасування цього заходу, ймовірно, пов'язане з дедалі більшими побоюваннями Кремля на тлі гучніших антивоєнних настроїв у Росії. Найімовірніше, кремлівські функціонери вкрай болісно сприймають ризик того, що будь-який захід, на якому буде присутній Путін, може стати нагодою для несанкціонованого обговорення "спеціальної військової операції", не виключають автори щоденного огляду.



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Дедалі більше українців вважають, що перемогою України у війні є звільнення усіх її територій, включно з окупованим Кримом і Донбасом. Якщо в березні цього року так вважали 74 відсотки опитаних, то в листопаді в цьому були переконані 85 відсотків українців, свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 20-21 листопада.

"Лише дев'ять відсотків обрали варіант повернення тільки територій, які Україна контролювала до 24 лютого 2022 року. Водночас за продовження бойових дій на території Росії виступають не більше ніж 5 відсотків. Підтримка деокупації всіх територій України без винятку абсолютна (понад 80 відсотків) серед представників усіх регіонів країни", - йдеться в результатах дослідження.

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Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз звинуватив ЗСУ в ракетному обстрілі міста Клинці, розташованому в цьому російському регіоні. "Сьогодні вночі ЗСУ здійснили обстріл території міста Клинці. У результаті роботи систем ППО Збройних сил Російської Федерації ракету було знищено, окремі частини потрапили на територію промзони. Постраждалих і руйнувань немає. На місці працюють оперативні служби", - написав російський посадовець у Telegram-каналі.

++09.56++

Станом на 12 грудня АТ "ДТЕК Одеські електромережі" вдалося відновити електропостачання усіх жителів Одеси та області, проте в регіоні досі тривають екстрені відключення електроенергії, повідомив "ДТЕК" у Telegram-каналі. "Станом на понеділок було відновлено електропостачання для всіх жителів. Однак досі діють екстрені відключення. Намагаємося вмикати світло кожному споживачу хоча б на кілька годин, але це дуже складно", - зазначили в енергохолдингу. Крім того, ситуація в Одесі й області ускладнена аваріями через перевантаження електромереж. "Зараз у місті та області цілодобово працюють 206 ремонтних бригад ДТЕК, щоб ліквідовувати аварії. Насамперед ремонтуємо там, де найбільше споживачів або де понад добу немає світла", - поінформували в енергокомпанії.



++09.32++

Російські окупанти проводять пропагандистські уроки й заходи на тимчасово окупованих територіях України, намагаючись переконати українських дітей їх у тому, що загарбники нібито врятували їх від "нацистів", повідомляє Центр національного спротиву України. "Ворог активно промиває мізки дітям на тимчасово окупованих територіях, аби знищити ціле покоління українців", - ідеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що в школах на тимчасово окупованих територіях, які є "просто пропагандистськими центрами з завезеними педагогами з Росії", щодня проводяться так звані розмови про важливе. "Метою цих уроків є переконати місцевих дітей у тому, що РФ їх урятувала від "нацистів", а захоплені землі споконвіку були російськими", - наголошують у центрі. У центрі також повідомляють, що загарбники збільшили число пропагандистських заходів на півдні, куди дітей звозять на виступи блогерів, спортсменів і музикантів із Росії.

"Аналогічні зустрічі відбуваються в дитячих таборах, куди росіяни вивозять українських дітей для "лікування". На заходах посіпаки кремля переконують дітей, що РФ - успішна країна й дає великі можливості, на відміну від "нацистської" України", - уточнюють у ЦНС. У центрі також додають, що ворог вдається до маніпуляції з дітьми через те, що пропаганда окупантів не працює на дорослих і РФ не має підтримки на тимчасово окупованій території.

++09.16++

На Харківщині правоохоронці зареєстрували вже 3 670 воєнних злочинів, скоєних російськими загарбниками та їхніми поплічниками під час окупації, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області. З цих кримінальних проваджень переважну більшість (3 256) зареєстровано за порушення законів і звичаїв війни. Ще 356 кримінальних проваджень розпочато за колабораційну діяльність, ідеться в повідомленні.

++08.48++

Росіяни обстріляли ракетами С-300 Куп'янськ на Харківщині

Російські окупаційні війська в ніч на вівторок завдали ракетного удару системою С-300 по місту Куп'янську. Ракета влучила у двоповерхову адмінбудівлю, внаслідок чого сталася пожежа. Хоч будівлю повністю зруйновано, але обійшлося без постраждалих, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram-каналі. Також за його словами, російські війська за добу з мінометів і артилерії обстріляли чотири райони Харківської області. "Минулої доби мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Харківський, Чугуївський, Ізюмський та Куп’янський райони", - написав Синєгубов.

++08.37++

Україна розраховує на продовження військової, санкційної та фінансової підтримки Франції - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі зі своєю французькою колегою Елізабет Борн заявив, що розраховує на продовження військової, санкційної та фінансової підтримки України Францією. "Закликав французький уряд долучитися до реалізації Плану швидкого відновлення України. У цьому контексті обговорили допомогу в постачанні енергетичного обладнання. Розраховуємо, що Франція продовжить військову, санкційну, а також фінансову підтримку", - написав Шмигаль у Telegram-каналі. За його словами, зокрема, ця підтримка здійснюватиметься за допомогою державних гарантій французькому бізнесу для інвестицій в Україну. Шмигаль також подякував Франції за всебічну допомогу в протидії російській агресії. "Чітка послідовна позиція Парижа стала драйвером надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі. Очікуємо, що Франція і в майбутньому сприятиме прогресу в реалізації євроінтеграційного треку", - зазначив український прем'єр.

++08.19++

Витрати на тривалу війну в Україні, мабуть, і надалі підриватимуть геополітичні позиції Росії в інших регіонах світу, йдеться в актуальному щоденному огляді американського Інституту вивчення війни (ISW). Зокрема в держбюджеті РФ на 2023 рік закладено витрати на оборону і безпеку в сумі понад 9 трильйонів рублів, або майже третина всього російського бюджету. "Таким чином, Путін і надалі сконцентровує свій бюджет на війні в Україні, і може опинитися перед необхідністю скоротити фінансування інших закордонних або внутрішніх кампаній", - пишуть аналітики ISW. Як аргумент для таких припущень вони наводять інформацією про перекидання російських військовослужбовців і бойової техніки, зокрема з Сирії та Нагірного Карабаху, припускаючи, що ці сили можуть направити в Україну.

++07.36++

Російські окупанти не полишають спроб вести наступальні дії на лиманському, бахмутському, авдіївському та запорізькому напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Так, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ, Авдіївка і Мар’їнка Донецької області.

На інших напрямках російські агресори намагаються стримувати дії підрозділів Сил оборони України, обстрілюють позиції українських військ та цивільних об'єктів уздовж усієї лінії зіткнення, проводять інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

++07.26++

США відправили Україні першу партію силового обладнання, необхідного для енергоінфраструктури, повідомили неназвані офіційні особи агентству Reuters. Йдеться про обладнання загальною вартістю приблизно 13 мільйонів доларів, зазначив один зі співрозмовників. За словами іншого, ще два літаки з обладнанням вилетять зі Сполучених Штатів найближчими днями.

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++07.21++

Посли країн Євросоюзу одностайно схвалили надання макрофінансової допомоги Україні в розмірі 18 мільярдів євро у 2023 році, повідомляють на сторінці головування Чехії в ЄС у Twitter. Йдеться про кредити з 10-річним пільговим періодом на фінансування нагальних потреб України та відбудови критично важливої інфраструктури. Очікується, що Європарламент оголосить своє рішення найближчими днями.

++07.13++

Німеччина доставила в Україну додаткове озброєння, заявила голова комітету Бундестагу ФРН з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) в ефірі німецького телеканалу RTL. За її словами, йдеться про самохідні артилерійські установки та зенітні самохідні установки Gepard.

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