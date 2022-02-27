Переважна більшість українців переконана в здатності відбити наступ Росії

Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Хроніки 24-26 лютого читайте тут. Хроніку першої половини дня 27 лютого читайте тут.

DW стежить за подіями неділі, 27 лютого, з 14.00 (час київський)

++19.15++

Із території Білорусі в бік України було запущено ракети "Іскандер", повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Запуск відбувся близько 17:00 неділі за київським часом з району Мозиря. Відео, яке Геращенко виклав у Telegram, знято з Рівненської області, що межує з Білоруссю.

++19.06++

Європейський Союз запроваджує нові санкції щодо найважливіших секторів для Білорусі. Як наголосила в Twitter очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, вони націлені на режим Олександра Лукашенка. "На іншого агресора в цій війні", - додала вона, маючи на увазі пособництво Лукашенка президенту РФ Володимиру Путіну у війні проти України.

++19.05++

Євросоюз постачатиме зброю та військову техніку Україні. На такий крок Брюссель пішов вперше за історію свого існування. "Ми посилюємо нашу допомогу Україні. Верше, ЄС фінансуватиме закупку та постачання зброї та техніки до країни, що піддалася нападу", - оголосила під час брифінгу очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. До того ж, Брюссель посилить санкції проти Кремля у відповідь на війну, яку Росія веде проти України.

++19.03++

ЄС "забороняє кремлівську медіамашину" на своїй території, повідомила очільниця Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Йдеться про державні компанії Russia Today і Sputnik, а також їхні дочірні компанії. "Вони більше не зможуть поширювати свою брехню, щоб виправдати війну Путіна. Ми розробляємо інструменти для заборони їхньої токсичної та шкідливої дезінформації в Європі", - написала фон дер Ляєн у Twitter.

++19.00++

Євросоюз закриває авіапростір для Росії, повідомила в Twiter очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). "Російські, зареєстровані в Росії або підконтрольні Росії літаки не зможуть приземлитися, злетіти чи облітати територію ЄС. У тому числі приватні літаки олігархів", - написала вона.

++18.58++

70 відсотків українців переконані, що Україна зможе відбити напад Росії. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 26-27 лютого. Не впевнені у цьому 16 відсотків респондентів. Крім того, згідно з результатами дослідження, в Україні зріс рівень упевненості у Збройних силах України. Найвищий він на заході та в центрі країни (75-78 відсотків), трохи нижче - на півдні та сході (64-66 відсотків). Також опитування показало, що 91 відсотків українців підтримують дії президента України Володимира Зеленського, не підтримують шість відсотків.

++17.05++

Російські війська знищили флагман української авіації - найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія", офіційно підтвердив державний концерн "Укроборонпром". "Це відбулося на аеродромі "Антонов" у Гостомелі під Києвом, де перебував літак. Його відновлення коштуватиме більше трьох мільярдів доларів і потребуватиме тривалого часу. Україна докладе усіх зусиль, аби ці роботи оплатила держава-агресор", - йдеться у повідомленні.

++16.55++

Народний депутат України Віктор Медведчук з проросійської фракції ОПЗЖ утік з-під домашнього арешту, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. "Перевірив. Підтверджую", - написав Геращенко у своєму телеграм-каналі. Цю інформацію неофіційно підтвердив один із непрофільних заступників генпрокурора, пише "Уніан".

++16.48++

"Радіо Свобода" з посиланням на джерела на підприємстві "Антонов" та міського голову міста Буча повідомляє, що внаслідок повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений АН-225 "Мрія" - один із найбільших та найпотужніших літаків у світіукраїнського виробництва.

Інформації з інших джерел на підтвердження цієї інформації наразі немає.

++16.35++

В Берліні та інших містах Німеччини проходить масова акція солідарності з Україною.

++16.15++

Путін віддав наказ перевести сили стримування російської армії в особливий режим бойового чергування. Російський лідер пояснив своє рішення "недружніми діями" до Росії з боку Заходу в економічній сфері та нібито агресивними висловлюваннями посадовців країн-членів НАТО. "Вищі посадові особи провідних країн НАТО допускають і агресивні висловлювання на адресу нашої країни, тому наказую міністру оборони та начальнику генерального штабу перевести сили стримування російської армії в особливий режим бойового чергування", - сказав він під час зустрічі з міністром оборони Сергієм Шойгу та головою генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим.

++16.07++

Мер Києва Віталій Кличко запевняє, що російських військ у столиці України немає, Київ продовжує тримати оборону.

++15.54++

Уряд Словаччини схвалив надання ще одного пакета військової допомоги Україні на суму у 4,4 мільйона євро. У суботу, 26 лютого, країна оголосила про військову допомогу Києву у розмірі 11 мільйонів євро, у тому числі надання палива та артилерії калібру 120 міліметрів, які Україна вже отримала.

++15.38++

Офіційно: українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в ділянці річки Прип'ять. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram. Правитель Білорусі Олександр Лукашенко "взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі", написав Зеленський.

++15.16++

Франція та Італія закривають повітряний простір для російських літаків та авіакомпаній у відповідь на війну Росії проти України. Раніше аналогічне рішення ухвалили Німеччина, Ірландія та низка інших європейських країн.

++14.50++

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в українській столиці від початку нападу Росії загинули дев'ять мирних жителів, у тому числі одна дитина. Також померли чотири невстановлені особи та 18 військових і бійців теробони. Поранено 106 людей, із яких 47 цивільних, зокрема, троє дітей. Мер столиці заявив, що російських військ у Києві зараз немає. Кличко попросив киян зберігати витримку й залишатися вдома або в укриттях.

++14.35++

Італія оголосила про виплату Україні 110 мільйонів євро негайної фінансової допомоги.

++14.25++

Уряд Чехії схвалив подальшу військову допомогу Україні на суму 400 мільйонів крон (18,23 мільйона доларів), повідомила міністерка оборони країни Яна Чернохова.

++14:00++

Кораблі Військово-морського флоту Росії захопили в полон іще два цивільних українських судна, заявила Державна прикордонна служба України. За цими даними, у суботу РФ оголосила про "контртерористичну операцію" в північно-західній частині Чорного моря. Танкер "Афіна", який перебував в територіальних водах Румунії, за 22 милі від острова Зміїний, отримав відкритим каналом зв'язку та безпеки судноплавства команду підійти до військового корабля РФ для проведення огляду. Суховантаж "Принцеса Ніколь" також перебував у територіальних водах Румунії та прямував до острова Зміїний. Майже одразу після того, як обидва цивільні кораблі підійшли до військових кораблів РФ, вони припинили виходити на зв'язок. А в неділю вранці системи автоматичної ідентифікації показали перебування цих кораблів за 18 миль від анексованого Криму. ДПСУ заявила про піратське захоплення двох цивільних суден під українським прапором із майже 50 мирними членами екіпажів.