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Іранські прикордонникиФото: Fars
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Перестрілка на кордоні Ірану та Афганістану: є загиблі

Сергій Ромашенко | Анастасія Шепелева
17 хв. тому

Конфлікт між Іраном і Афганістаном загострився через доступ до води. Іран звинуватив Афганістан у порушенні договору про відбір води з річки Гільменд.

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На кордоні між Іраном і Афганістаном у суботу, 27 травня, сталася стрілянина, внаслідок якої кількох людей було вбито і поранено. Сторони покладають одна на одну відповідальність за збройний інцидент, що стався на контрольно-пропускному пункті в іранській провінції Німруз. Кожна зі сторін стверджує, що саме противник відкрив вогонь першим.

За повідомленням Кабула, з обох боків загинуло по одній людині, ще кілька людей поранені, але наразі ситуація перебуває під контролем. У Кабулі запевнили, що Афганістан не бажає війни. Зі свого боку Тегеран заявив, що тільки в Ірані вбито двох прикордонників і поранено двох мирних жителів. Телеканал "Аль-Джазіра" повідомив, що загиблих - троє: двоє іранських прикордонників і один афганець-таліб.

Конфлікт між Іраном і Афганістаном спричинений суперечкою навколо доступу до води з річки Гільменд. Іран звинувачує свого сусіда в тому, що той за допомогою дамби утримує воду з Гільменда і у такий спосіб порушує договір від 1973 року. Радикально-ісламістський уряд талібів, який контролює Афганістан з серпня 2021 року, відкидає це звинувачення, стверджуючи, що Іран отримує менше води через кліматичні чинники.

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