Переможці першого півфіналу "Євробачення-2023" в Ліверпулі
На "Євробаченні-2023" у Ліверпулі стали відомі переможці першого півфіналу конкурсу. Усі вони - у фотогалереї DW.
Керіє, Фінляндія
Керіє з Фінляндії запам'ятався запальною "Cha Cha Cha Cha". Це мікс із фінського репу, електро, металу та естрадного шлягера.
Let 3, Хорватія
Епатажні хорвати з Let 3 відомі тим, що часто виступають у чому мати народила. Виконуючи на сцені "Євробачення" антивоєнну сатиру "Mama SC", вони все-таки залишилися в одязі, нехай навіть і в спідній білизні.
Vesna, Чехія
У "My Sister's Crown" секстету Vesna від Чехії етно-поп поєднується з репом та електронною музикою. Дівчатам це добре вдалося.
Mimicat, Португалія
Маріса Ізабель Лопес Мена - справжнє ім'я Mimicat з Португалії. Воно вже звучить як музика. На сцені заспівала і станцювала під запальне фламенко, присмачивши його канканом.
Ноа Кірел, Ізраїль
"Unicorn" називається композиція Ної Кірел (у центрі) з Ізраїлю. Символ єдинорога вона і танцюристи показали на сцені, а рефреном у пісні пролунав неологізм femininal, що об'єднав слова "фемінізм" і "феноменально".
Лорін, Швеція
Лорін з піснею "Tattoo" ще до початку конкурсу вважалася фавориткою. Бездоганне аранжування пісні, стильна постановка номера і харизматична виконавиця стали запорукою успіху Швеції. Лорін уже вигравала "Євробачення" - 2012 року в Баку з піснею "Euphoria".
Паша Парфеній, Молдова
Паша Парфеній з Молдови виконав у Ліверпулі пісню в стилі етно-фолку, назва якої перекладається як "Сонце і місяць". Ось тільки незрозуміло, хто є хто з дівчат на фото з Пашею.
Luke Black, Сербія
Стиль "Матриці" під музичну естетику відеоігор у композиції серба Luke Black c інді-техно-попом "Samo mi se spava" ("Я тільки хочу спати") мав ефектний вигляд на сцені в Ліверпулі.
Алессандра, Норвегія
Принцеса? Ні! Королева! Та ще й "королева королів". Так перекладається назва композиції "Queen of Kings" Алессандри з Норвегії.
Ремо Форрер, Швейцарія
Ефектна постановка антивоєнної балади "Watergun" і красивий низький голос 21-річного швейцарця Ремо Форрера стали запорукою його успішного виступу на "Євробаченні" в Ліверпулі.