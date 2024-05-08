Переможці першого півфіналу "Євробачення"
Ключовим трендом першого півфіналу стала велика кількість піротехніки та оголення. Утім, тільки в одному випадку це виглядало як несмак.
Україна
Alyona Аlyona & Jerry Heil епічно виконали гімн "Teresa & Maria", присвячений не лише Діві Марії та матері Терезі, а й усім жінкам, що можуть вистояти у важких обставинах.
Хорватія
Baby Lasagna під час свого запального виступу з "Rim Tim Tagi Dim" не пожалів вогню ні в прямому, ні в переносному сенсі.
Словенія
Raiven з баладою "Veronika" і її танцюристів точно пустили б на (майже) голу вечірку.
Ірландія
Готичний балет від Bambie Thug с "Doomsday blue" на сцені "Євробачення". Наприкінці номера від балетної пачки залишається лише купальник.
Люксембург
Tali з "Fighter" від Люксембурга пішла проти мейнстриму: жодного оголеного тіла, лише дві шикарні коси.
Кіпр
У кінці виступу танцюристи Силії Капсис таки зняли футболки. Але виглядали при цьому презентабельно.
Фінляндія
Windows95man під пісню "No rules" майже весь свій виступ пробігав сценою з неприкритими сідницями. Таке собі видовище.
Литва
Сільвестер Белт стильно виконав литовською мовою танцювальну композицію "Luktelk" ("Зачекай"). З перемогою Литви на "Євробаченні" поки що й справді доведеться почекати.
Сербія
Балада Teya Dora називається "Ramonda". У Сербії ця рідкісна квітка, схожа на фіалку, є символом припинення вогню і фактичного закінчення Першої світової війни.
Португалія
Не лише в номері "Grito" у виконанні iolanda підтанцьовка була в балаклавах. Ще один тренд на "Євробаченні"?