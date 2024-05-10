Переможці другого півфіналу "Євробачення -2024"
Фаворити й несподівані переможці другого півфіналу "Євробачення" - на фотографіях пісенної вечірки в Мальме.
Латвія
Dons - найтитулованіший (що стосується музичних премій) співак Латвії і, схоже, найбільш накачаний. Балада у його виконанні називається "Hollow".
Вірменія
Назва групи Ladaniva, яка виконала запальний фолк "Jako", не випадкова. Гордими власниками цього автомобіля були батьки учасників колективу.
Швейцарія
Nemo показує з "The Сode" дива не лише голосової еквілібристики - на сцені він вміло балансує на перекинутому конусі.
Ізраїль
Незважаючи на антиізраїльські протести, що обрушилися на неї, як ураган, Еден Голан зберегла спокій і бездоганно виконала "Hurricane".
Естонія
Назва пісні у виконанні проєкту 5 miinust und Puuluup - найдовша в історії "Євробачення" і перекладається як "Ми (не) знаємо нічого про (ці) наркотики".
Норвегія
Текст композиції у стилі фолк-рок "Ulveham" ("У вовчій шкурі") складається з 10 рядків. Більшість трихвилинного номера - голосова акробатика солістки групи Gate.
Греція
Без сиртаки важко уявити виступи греків на конкурсі, але Марина Сатті в "Zari" зробила ставку на реггетон, що включає реггі, денсголл і хіп-хоп.
Нідерланди
Композицію Europapa Йоста Кляйна вже назвали новим неофіційним гімном Європейського Союзу. Йост не проти.
Грузія
Нуца Бузаладзе - грузинська Дженіфер Лопес (JLo). Певна схожість є і в стилі її танцювальної "Firefighter".
Австрія
Kaleen для підтанцівки у номері "We will rave" обрала фіналістів конкурсу "Хто буде наступною супермоделлю Німеччини". І не помилилась у виборі.