Перемогу на виборах президента Індонезії оголосив ексгенерал

Про перемогу у першому турі президентських перегонів в Індонезії заявив міністр оборони Субіанто. Правозахисники закидають йому порушення прав людини у 1990-х.

Чинний міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто, за попередніми даними, здобув перемогу у першому турі президентських виборів. Підрахунки голосів вказують на перемогу, заявив і сам Субіанто, виступаючи перед своїми прихильниками у Джакарті у середу, 14 лютого.

У четвертій за кількістю населення країні світу так звані швидкі підрахунки, проведені інститутами з вивчення громадської думки, визнаними на державному рівні, показали, що за результатами обробки двох третин голосів за 72-річного генерала у відставці проголосували понад 58 відсотків виборців. Офіційні результати очікуються лише у березні, але минулі швидкі підрахунки довели свою надійність, зазначає агенція AFP.

При цьому Субіанто значно випереджає своїх суперників - 54-річного колишнього міністра освіти Аніса Басведана та 55-річного ексгубернатора Центральної Яви Ганджара Праново.

Читайте також: Коментар: Cаміт G20 на Балі показав, що брехню Росії досі сприймають у світі

Під час передвиборної кампанії Субіанто обіцяв продовжити політику президента Джоко Відодо, який залишає свою посаду. Відодо, який має в Індонезії величезну популярність, після двох президентських термінів більше не має права балотуватися. Між тим на попередніх виборах президента Субіанто конкурував з Відодо і жорстко критикував його політику, обіцяючи дотримання консервативних ісламських цінностей. Індонезія - це країна з найбільшим мусульманським населенням у світі: 90 відсотків її жителів сповідують іслам.

Оглядачі наголошують, що у ході нинішньої кампанії, особливо у соціальних мережах, Субіанто представляв себе як "добрий дідусь". Однак правозахисники закидають йому грубі порушення прав людини під час правління диктатора Сухарто у 1980-90-х роках. Останнього y 2004 році Transparency International назвала й найбільш корумпованим світовим лідером за останні 20 років.