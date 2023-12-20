Перемога АдН у Пірні: місто, де зберігають гроші екстремісти

Пірну через близькість Саксонської Швейцарії люблять туристи. Та місто приваблює також екстремістів та шанувальників Путіна. Вибори бургомістра там виграв кандидат від правоекстремістської "Альтернативи для Німеччини".

Ні, не Дрезден, а Пірна для багатьох, хто там бував, - це квінтесенція всього саксонського: невелике містечко в Саксонії на кордоні з Чехією, яке вважається воротами до найкрасивіших гір Саксонської Швейцарії. Тут, у місті, в якому мешкають 40 тисяч людей, минулої неділі, 17 грудня, на виборах бургомістра вперше переміг кандидат від частково правоекстремістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Тим часом саксонське відділення цієї партії визнано внутрішньою німецькою спецслужбою - Відомством з охорони конституції - "підтверджено правоекстремістською" організацією.

Своє ім'я до історії АдН вписав 53-річний столяр Тім Лохнер (Tim Lochner). Підтриманий АдН, він, будучи безпартійним кандидатом, але поділяючи погляди партії, набравши у другому турі понад 38 відсотків, отримав просту більшість голосів і тепер стане бургомістром. "Я обіцяю пропрацювати наступні сім років (стільки складає термін повноважень бургомістра в Пірні. - Ред.)", - заявив Лохнер після перемоги на виборах.

АдН здобуває перемогу за перемогою

Перша перемога на виборах голови міста насправді лише чергова серед успіхів АдН у 2023 році. У жовтні партія змогла отримати двозначні результати на виборах у земельні парламенти на заході Німеччини: у Баварії (14,6 відсотка) та у Гессені (18,4 відсотка).

Але у партії, яку багато хто у ФРН вважають прокремлівською і яка зберігає тісні зв'язки з Москвою, виступаючи проти санкцій Заходу щодо РФ, є успіхи і на локальному рівні: у червні кандидат від АдН Роберт Зессельман (Robert Sesselmann) виграв вибори голови окружної адміністрації у Зонненберг у Тюрингії - перший в історії партії успіх на муніципальному рівні. А у серпні Ганнес Лот (Hannes Loth) став першим бургомістром від АдН у невеликій комуні Рагун-Єсніц у федеральній землі Саксонія-Ангальт.

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Що особливого у Пірні? Ні, це не лише туризм

Місто Пірна відоме насамперед тим, що в ньому практично незайманим зберігся історичний центр. Але Пірна приваблює не лише туристів: нещодавно два журналістські колективи, газета Der Tagesspiegel та онлайн-видання Correctiv, опублікували розслідування, згідно з яким саме Пірна є тим місцем, де воліють тримати свої банківські рахунки партії та рухи екстремістського штибу та/або ті, яких спостерігачі називають проросійськими.

Історичний центр Пірни добре зберігся. На фото: картина художника Бернардо Белотто, написана приблизно 1753-54 року Фото: picture alliance/akg-images

Конкретно йдеться про регіональне відділення банку Volksbank у Пірні. У ньому рахунки для пожертв мають лівоекстремістська "Марксистсько-ленінська партія Німеччини" (MLPD), товариство Pegida (ініціатори антиісламських, ксенофобських демонстрацій, насамперед на сході ФРН), а також прихильник теорій змови Кен Єбсен (Ken Jebsen).

А днями з'ясувалося, що рахунок для пожертв у Volksbank відкрила депутатка Бундестагу Сара Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht), яка нещодавно вийшла з Лівої партії (Die Linke) і створила свою - "Об'єднання Сари Ваґенкнехт: за здоровий глузд і справедливість". Ваґенкнехт - ліва політикиня, її поєднує з крайньоправими позиція, яку експерти оцінюють як прокремлівську: хоча депутатка і засуджує вторгнення РФ в Україну, але при цьому виступає за припинення військової допомоги Києву з боку Заходу та проти західних санкцій щодо Росії.

У цьому ж Volksbank, стверджують Der Tagesspiegel та Correctiv, обслуговується і відеоагентство Ruptly, підрозділ російського держтелеканалу RT, який перебуває під санкціями ЄС із грудня 2022 року. Теоретично такі рахунки мають бути заморожені, але Der Tagesspiegel припускає, що цього досі не сталося.

Між усіма згаданими організаціями та саксонським містечком немає географічних зв'язків: їхні головні офіси розташовані в інших місцях - у Берліні, Карлсруе чи Ґельзенкірхені. Не виключено, що їх об'єднує щось інше, а саме гостинність голови ради директорів банку Гауке Гензеля (Hauke Haensel), який, за його власним визнанням, підтримує тісні зв'язки з Росією і виступав із критикою західної політики щодо Кремля. На запитання журналістів, чому саме його банк приваблює клієнтів, Гензель не відповів.

Сара Ваґенкнехт - ліва політикиня, яка виступає проти постачання зброї Україні Фото: Joerg Carstensen/picture alliance

Преса намагається "вибудувати щось", так прокоментував ситуацію один із наближених до Ваґенкнехт, мільйонер та розпорядник коштів її нової партії Ральф Зуікат (Ralph Suikat). "Це що, має означати, що ми приховуємо нелегальні платежі з Росії через цей банк? Це було б ще однією сильною підозрою без жодного зв'язку з реальністю", - підкреслив Зуікат в інтерв'ю тижневику Die Zeit.

Табу на співпрацю з АдН слабшає

Але що дала чи може дати АдН перемога у трьох невеликих регіонах на локальному рівні? Експерти вважають, що найнебезпечніше - недооцінка масштабу такого успіху. "По-перше, на цьому рівні вирішуються питання, які безпосередньо стосуються життя людей і яку культуру підтримуватимуть", - пояснив в інтерв'ю газеті taz Штефен Гуммель (Steven Hummel), дослідник партії АдН із близького до Лівої партії Фонду імені Рози Люксембург.

Але що важливіше - відбувається ослаблення табу на співпрацю з АдН, якого обіцяли дотримуватися партії помірного спектра в Німеччині. У тому ж Зонненберзі, наприклад, кандидат від консервативної партії Християнський демократичний союз (ХДС), який програв вибори, вже взаємодіє з кандидатом від АдН, який переміг на виборах, хоча ще рік тому лідер ХДС Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) обіцяв, що такого співробітництва не буде. Гуммель та інші експерти застерігають від "нормалізації" такого процесу. А в чому проблема, можуть запитати ті, хто не знайомий із партією.

АдН, щонайменше частково, - правоекстремістська партія

АдН не лише визнана "підтверджено правоекстремістською" Відомством з охорони конституції федеральної землі Саксонія, а й "тісно пов'язана практично з усіма значущими правоекстремістськими рухами" у регіоні, впевнені у цій спецслужбі. Такі ж відомства у Тюрингії та Саксонії-Ангальт теж поставили АдН під нагляд у зв'язку з правоекстремістськими настроями у регіональних відділеннях партії.

Раніше федеральну молодіжну організацію АдН "Молода альтернатива" було офіційно визнано у Німеччині екстремістською. Зокрема, як повідомлялося, її рядові члени та провідні партійні функціонери допускають заяви, що межують із запереченням або применшенням масштабу нацистських злочинів під час Другої світової війни, а також прикрашають дії нацистів у роки їхнього правління.

Бйорн Геке з Тюрингії - правоекстремістський ідеолог з АдН Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Варто зазначити, що в Німеччині офіційне визнання тієї чи іншої партії правоекстремісткою тягне за собою серйозні юридичні наслідки - за партією та її членами після цього дозволяється встановлювати спостереження, прослуховувати їхні телефонні розмови, інсталювати в партію таємних агентів тощо.

Наступного року у трьох східних землях Німеччини відбудуться вибори до земельних парламентів. При цьому соцопитування показують, що у багатьох виборців у цих регіонах немає проблем із тим, щоб віддати голос за представників АдН, яку визнали екстремістською організацією. Рейтинги партії у тій самій Саксонії залишаються високими, наближаючись до 30 відсотків. Керівництво АдН у Саксонії вважає, що вибори у Пірні показали, що метою АдН стане результат у 40 відсотків на земельних виборах.

А новий бургомістр Пірни Тім Лохнер заявляє, що не бачить проблеми у тому, щоб вигравати вибори від імені АдН. Лохнер підтвердив, що підтримує точку зору партії, яку переважна більшість експертів називає типовим проявом теорії змови, про "заміну населення" Німеччини - нібито цілеспрямованим заселенням країни мігрантами. "Якщо подивитися на те, що частка дітей іноземців у початкових школах та дитсадках у деяких міських кварталах становить 38 відсотків, то для мене це вже і є заміна місцевого населення", - сказав Лохнер.