Переговори Путіна і Лукашенка: "анексія" Білорусі Росією? (відео)

На тлі зближення Москви і Мінська все частіше звучать заклики білоруської опозиції до Заходу послабити санкцій проти Білорусі та розпочати переговори, щоб не допустити втрати білоруського суверенітету. Чи піде на це ЄС?
"Мета Кремля досягнута - клієнт, тобто Лукашенко, в його лапах",- сказав один із лідерів білоруських націоналістів Зенон Позняк, який з 1996 року живе в еміграції. Він закликав ЄС відновити авіасполучення з Білоруссю, заморозити економічні санкції та почати переговори про припинення репресій. Його позицію підтримують і деякі незалежні експерти. Чому так, дивіться тут:
Сербія: китайські інвестори - порятунок чи кабала? Туреччина: рибальство заради виживання. Іспанія: небезпечне сусідство з… ведмедями. Швеція: у відпустку через поріг.
Зближення Мінська з Москвою створює серйозні небезпеки на окремих ділянках кордону України з Білоруссю. Знімальна група DW провела з прикордонниками цілий день, аби з’ясувати, чи безпечна ситуація там.
Україна вже рік демонструє єдність з народом Білорусі та приймає усіх білорусів, які були вимушені виїхати з країни. Проте українські владні структури до білорусів аж ніяк не люб'язні.