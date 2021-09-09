 Переговори Путіна і Лукашенка: ″анексія″ Білорусі Росією? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 10.09.2021

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Політика й суспільство

Переговори Путіна і Лукашенка: "анексія" Білорусі Росією? (відео)

На тлі зближення Москви і Мінська все частіше звучать заклики білоруської опозиції до Заходу послабити санкцій проти Білорусі та розпочати переговори, щоб не допустити втрати білоруського суверенітету. Чи піде на це ЄС?

Олександр Лукашенко вже вп'яте за цей рік поїхав до Володимира Путіна

Олександр Лукашенко вже вп'яте за цей рік поїхав до Володимира Путіна

"Мета Кремля досягнута - клієнт, тобто Лукашенко, в його лапах",- сказав один із лідерів білоруських націоналістів Зенон Позняк, який з 1996 року живе в еміграції. Він закликав ЄС відновити авіасполучення з Білоруссю, заморозити економічні санкції та почати переговори про припинення репресій. Його позицію підтримують і деякі незалежні експерти. Чому так, дивіться тут:

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Крик з Польщі заради свободи політв'язнів Лукашенка (відео)

Сербія: китайські інвестори - порятунок чи кабала? Туреччина: рибальство заради виживання. Іспанія: небезпечне сусідство з… ведмедями. Швеція: у відпустку через поріг.  

Кордон України з Білоруссю: чи є загроза з того боку (відео)

Зближення Мінська з Москвою створює серйозні небезпеки на окремих ділянках кордону України з Білоруссю. Знімальна група DW провела з прикордонниками цілий день, аби з’ясувати, чи безпечна ситуація там.  

Україна ускладнює життя біженцям з Білорусі? (відео)

Україна вже рік демонструє єдність з народом Білорусі та приймає усіх білорусів, які були вимушені виїхати з країни. Проте українські владні структури до білорусів аж ніяк не люб'язні.  

Лукашенко і спортсмени: куди і чому вони втікають з Білорусі (відео)

Ситуація з легкоатлеткою Христиною Тимановською показує: режим Лукашенка і далі втрачає підтримку в лавах спортсменів. А от ще одна історія спортсменів, які були змушені втекти з Білорусі до Німеччини.  

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