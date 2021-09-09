Переговори Путіна і Лукашенка: "анексія" Білорусі Росією? (відео)

"Мета Кремля досягнута - клієнт, тобто Лукашенко, в його лапах",- сказав один із лідерів білоруських націоналістів Зенон Позняк, який з 1996 року живе в еміграції. Він закликав ЄС відновити авіасполучення з Білоруссю, заморозити економічні санкції та почати переговори про припинення репресій. Його позицію підтримують і деякі незалежні експерти. Чому так, дивіться тут: