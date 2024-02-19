Підвісний міст Керрік-а-Рід (Carrick-a-Rede, 2008 рік) у Північній Ірландії. Перший міст був побудований тут місцевими рибалками в середині XVII століття. Цей міст був також зображений на гравюрі 1841 року на початку нашого огляду.