Перехоплює подих! Вражаючі підвісні мости в Європі
Довжина має значення, утім, не вирішальне. Які підвісні пішохідні мости потрапили до переліку найбільш видовищних у Європі за версією німецького порталу Reisereporter?
1. Тріфтбрюкке
170-метровий міст Тріфт або Тріфтбрюкке (Triftbrücke, 2009 рік) у Швейцарії - найдовший підвісний пішохідний міст в Альпах.
2. 516 Арока
Міст 516 Арока (516 Arouca, 2021 рік) у Португалії - третій за довжиною підвісний пішохідний міст у світі після 721-метрового Sky-Bridge у Чехії (2022 рік) та 665-метрового Skywalk Willingen (2023 рік) у Німеччині.
3. Пік Уолк
107-метровий міст Пік Уолк (Peak Walk, 2014 рік) у Швейцарії - перший у світі підвісний міст, що з'єднує дві вершини. Він прокладений від станції канатної дороги на горі Се Руж до оглядового майданчика на сусідній вершині.
4. Ґейєрлей
Підвісний канатний міст Ґейєрлей (Hängeseilbrücke Geierlay, 2015 рік) - 360-метровий міст у регіоні Гунсрюк у Німеччині. Він прокладений над долиною Мерсдорфського струмка, який впадає у Мозель.
5. Хайлайн 179
403-метровий канатний міст Хайлайн 179 (Highline 179, 2014 рік) над гірською дорогою B 179 в австрійському регіоні Тіроль. Він прокладений між схилами, на яких розташовані руїни замку Еренберґ та форт Клаудія.
6. Титан РТ
483-метровий міст Титан РТ (Titan RT, 2017 рік) розташований у Гарці біля греблі Раппбоде. До 2023 року він був найдовшим у Німеччині. Входить до десятки найдовших підвісних пішохідних мостів у світі.
7. Гьольмуннебруа
120-метровий міст Гьольмуннебруа (Gjølmunnebrua, 2012 рік) розташований у Норвегії на маршруті для скелелазів на запаморочливій 750-метровій висоті над фйордом. Це найвищий підвісний пішохідний міст у світі.
8. Тітліс Кліфф Уолк
100-метровий підвісний міст Тітліс Кліфф Уолк (Titlis Cliff Walk, 2012 рік) у Швейцарії. Висота над прірвою - 500 метрів. За висотою розташування над рівнем моря - 3020 метрів - посідає перше місце у світі.
9. Камініто Дель Рей
35-метровий підвісний міст на Королівській стежці - Камініто Дель Рей (Caminito del Rey, 1921 рік) в Іспанії. Маршрут був прокладений на початку XX століття і вважався найнебезпечнішим у світі. У 2015 році його заново відкрили після реконструкції.
10. Тибетський міст Караск
270-метровий Тибетський міст Караск (Tibetische Brücke Carasc, 2015 рік) у швейцарському кантоні Тічіно. Прокладений над непрохідною ущелиною та з'єднує дві сусідні громади.
11. ВільдЛайн
380-метровий підвісний міст ВільдЛайн (WildLine-Hängebrücke, 2018 рік) знаходиться в німецькому регіоні Шварцвальд біля курорту Бад-Вільдбад і дає можливість помилуватися місцевими мальовничими ландшафтами.
12. Керрік-а-Рід
Підвісний міст Керрік-а-Рід (Carrick-a-Rede, 2008 рік) у Північній Ірландії. Перший міст був побудований тут місцевими рибалками в середині XVII століття. Цей міст був також зображений на гравюрі 1841 року на початку нашого огляду.