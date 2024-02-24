Перед віллою посла РФ у Польщі вивалили купу гною

Перед віллою посла РФ у Польщі вивалили купу гною24 лютого 2024 р.
У суботу, 24 лютого, в другі роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну, перед віллою посла Росії у Польщі під Варшавою вивантажили дві тонни гною.
Активісти поклали закривавлений російський прапор з літерою Z на купу гною та встромили в неї табличку з написом "Росія = лайно! Ми не хочемо тебе в ЄС! Забирайся геть!".
В іншому місці Варшави, де мешкають російські "дипломати", о шостій ранку протестувальники увімкнули звук сирен, пострілів і вибухів. Як пише Reuters, так вони хотіли "надіслати чіткий сигнал польській владі та Європейському Союзу, що настав час вислати російських дипломатів".
Ще одну інсталяцію встановили біля будівлі посольства РФ у Варшаві: на вулиці перед нею виставили безліч прапорів України з іменами загиблих унаслідок російської агресії.
Агенція не пише, хто організував ці акції. Водночас допис про одну з них опублікувала лідерка громадської організації "Євромайдан Варшава", до якої входять українські діаспоряни в Польщі, Наталія Панченко.
Відомо, що в акції брали участь польські активісти. Так, Домінік Гонсьоровський заявив, що "російські агенти впливу призвели до масових заворушень по всій Європі, в тому числі на польсько-українському кордоні". "Доки ми терпітимемо діяльність російських псевдодипломатів і фабрик тролів, загроза конфлікту в глобальному масштабі тільки зростатиме", - сказав він.
Читайте також: Туск відмовив Зеленському в зустрічі на кордоні, але "банер з Путіним - держзрада"