Перед Великоднем потік на в'їзд в Україну перевищує потік на виїзд

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину дня суботи.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями суботи, 23 квітня (час київський).

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Польща поставила Україні озброєння на суму близько 1,6 мільярда доларів, повідомив прессекретар польського уряду Пйотр Мюллер. "Це рішення зберігає український, польський та європейський суверенітет", - написав він.

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Європа може не отримати третину обсягу газу, який йде транзитом через Україну з Росії. Про це у Twitter попереджає голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко. За його словами, це можливий сценарій розвитку подій у разі, якщо російські війська не припинять порушувати роботу станцій газового оператора на окупованих внаслідок нинішнього вторгнення територіях. Як повідомляла напередодні агенція Reuters з посиланням на аналітиків, російський "Газпром" цьогоріч може втратити близько третини експорту до Європи. Серед причин експерти виділяють російську війну в Україні, конкуренцію з використанням у країнах Європи скрапленого газу та перехід РФ на розрахунки в рублях.

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Італія відправить в Україну наукових та судово-медичних експертів для роботи в рамках місії Міжнародного кримінального суду з розслідування можливих військових злочинів у країні. Італійські фахівці працюватимуть у північних районах України, "де, як повідомляється, російські солдати перед відступом скоїли звірячі злочини, подібні до тих, що були в Бучі", наводить агентство dpa слова міністра закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

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Оперативне командування "Південь" ЗСУ повідомило про ракетний обстріл Одеси. За словами військових, ракети влучили "в об'єкти інфраструктури". Раніше ЗМІ повідомили про повітряну тривогу в місті та пошкодження внаслідок вибуху житлового будинку. За даними місцевого онлайн-видання "Думская", щонайменше одна ракета впала і вибухнула. Кілька ракет, за цими даними, було збито українською ППО, уламки однієї зі збитих ракети впади на території цвинтаря. За інформацією радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, у подвір'ї житлового будинку, в який влучила ракета, загинув чоловік.

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Потік на в'їзд в Україну перед Великоднем за юліанським календарем, як і тиждень тому, перевищує потік на виїзд, повідомляє Держприкордонслужба України. 22 квітня в Україну в'їхало майже 40 тисяч людей, зокрема українців - 35 тисяч, йдеться в поширеному на Facebook-сторінці служби повідомленні. Водночас у зворотному напрямку потік становив понад 30 тисяч осіб.

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Держслужба спецзв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку) застерігає, що на Великдень можуть посилитися кібератаки, оскільки ворожі хакери зазвичай використовують актуальні та дражливі для українців теми. Зокрема, щоб не стати жертвою кіберзлочинців, Держспецзв'язку рекомендує: не переходити за будь-якими посиланнями, отриманими від незнайомців; не відкривати вкладені файли, надіслані у листах з невідомих адрес. Навіть якщо на перший погляд здається, що це звичайні листівки або святкове відео. Крім того, служба радить простежити, щоб акаунти в соцмережах були максимально захищені. Для цього необхідно налаштувати двоетапну перевірку під час входу, це убезпечить від спроби злому, йдеться в застереженні, поширеному в Telegram-каналі служби.