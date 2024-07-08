Перед самітом НАТО: Зеленський зустрічається з Туском

У Варшаві Україна та Польща мають підписати безпекову угоду. Зеленський і Туск також обговорять очікування від саміту НАТО.

У Варшаві у понеділок, 8 липня, стартувала робоча зустріч президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Під час зустрічі сторони обговорять продовження оборонного співробітництва, українську євроінтеграцію, а також підпишуть двосторонню угоду з безпеки між Україною і Польщею.

"У Варшаві розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Республіки Польща Дональдом Туском", - повідомляється в Telegram-каналі президента України.

Як зазначається, Зеленський і Туск зустрінуться віч-на-віч, а також у розширеному складі за участю делегацій. У лідерів заплановані переговори про продовження оборонної співпраці, підтримку України на шляху до євроінтеграції та очікування від саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні.

Також сторони обговорять участь Польщі у відновленні України, розвиток торгівлі й гуманітарну співпрацю. "Володимир Зеленський і Дональд Туск підпишуть угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Польщею, а також поспілкуються з представниками ЗМІ", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялось, вранці 8 липня Росія завдала масований ракетний удар по Україні.

Саміт НАТО відбудеться у Вашингтоні 9-11 липня.