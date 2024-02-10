Перед Колізеєм у Римі на тракторах протестували фермери

У Римі перед Колізеєм вишикувалися в формі прапора Італії трактори зеленого, білого та червоного кольорів.

Після кількох тижнів протестів у різних регіонах Італії фермери з'їхалися 9 лютого на тракторах до Колізею в Римі. Учасники акції розташували трактори так, щоб разом вони нагадували за кольорами національний прапор, що має зелену, білу та червону смуги.

Як повідомляє AFP, фермери вимагали зустрічі з прем'єр-міністеркою Джорджею Мелоні, яку вони хотіли закликати знизити податки та переглянути приписи Європейського Союзу в сфері екологічно сприятливого сільського господарства.

Мелоні висловила симпатії учасникам акції та розкритикувала норми ЄС в галузі охорони природи та захисту клімату. За її словами, уряд Італії вже вжив заходів для підтримки фермерів: погодив збільшення частки коштів з фонду ЄС для подолання наслідків пандемії коронавірусу, які спрямує на розвиток сільського господарства.

Протести фермерів у Європі

Впродовж останніх кількох тижнів в Італії, Німеччині, Франції та інших країнах Європи фермери влаштовують акції протесту проти аграрної політики своїх урядів.

Зокрема, у Німеччині фермери обурились насамперед планами скоротити субсидії на дизельне паливо.

У Франції фермери 29 січня заблокували тракторами дороги навколо Парижа, що назвали "облогою". Вони незадоволені падінням доходів через інфляцію, збільшенням імпорту агропродукції, зокрема з України, та новими екологічними вимогами ЄС.

Польські фермери 9 лютого заблокували кордон з Україною. За їхніми словами, потік продукції з України, яка "не виробляється відповідно до стандартів і процедур ЄС", є величезним тягарем.