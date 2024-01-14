PepsiCo заборонила згадувати в її рекламі війну РФ в Україні

Про це пише портал B4Ukraine з посиланням на лист PepsiCo. Компанія сплатила в Росії понад 115 млн доларів податків у 2022 році, повідомляє НАЗК.

Ані війна в Україні, ані підтримка України та її армії не повинні згадуватись у рекламних комунікаціях - таку умову висунула компанія PepsiCo восени 2023 року під час пошуку піарагентства для співпраці в Україні. Про це повідомляє в неділю, 14 січня, сайт проєкту B4Ukraine , який відстежує, які іноземні компанії залишилися на російському ринку після початку повномасштабної війни Росії проти України.

"Ні: згадці війни, військових дій, агресії, військовослужбовців (з боку бренду), Збройних сил України. Ні: підтримці України та армії. Ні: негативній конотації, що створює відчуття "небезпеки", - цитує портал лист PepsiCo, який опинився у розпорядженні авторів.

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Вказується, що портал B4Ukraine звернувся за коментарем до офісів PepsiCo в Україні та США, проте на момент публікації відповіді не отримав.

Тим часом, 17 жовтня 2023 року на сторінці PepsiCo в Instagram з'явилося повідомлення, що "волонтери PepsiCo роздали продуктові набори 1200 сім'ям у місті Бородянка, чиї будинки були зруйновані", пише B4Ukraine і наголошує, що у цьому повідомленні компанії не вказується, хто саме зруйнував будинки.

PepsiCo - у переліку міжнародних спонсорів війни

Як повідомлялось, у вересні 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло PepsiCo у перелік міжнародних спонсорів війни.

За даними НАЗК , PepsiCo працює в Росії з 1974 року, має 19 заводів та близько 20 тисяч співробітників, 40 тисяч сільськогосподарських працівників.

Хоча у березні 2022 року компанія заявила про припинення рекламної діяльності та виробництва напоїв у Росії через вторгенння РФ в Україну, у серпні 2022 року відновилося виробництво напоїв 7Up та Mirinda під брендами Evervess та Frustyle. НАЗК також повідомляє, що у березні 2023 року PepsiCo відновила виробництво в РФ напою Pepsi під двома брендами, а також запустила новий бренд лимонаду під назвою "російський подарунок" на заміну призупиненим продуктам.

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"PepsiCo продовжує виробництво та дистрибуцію інших товарів, як-от чіпси, снеки та молочні продукти. Так, чіпси Lay's компанії PepsiCo були знайдені в харчових пайках російських солдатів", - повідомляє НАЗК і вказує, що виручка ТОВ "Пепсико холдингс" за 2022 рік виросла в РФ до 2,59 мільярда доларів США, а чистий прибуток - на 333 відсотки до 525 мільйонів доларів, податків сплачено до російського бюджету на понад 115 мільйонів доларів.

B4Ukraine називає себе "глобальною коаліцією" організацій громадянського суспільства, яка має на меті заблокувати доступ до економічних ресурсів, які стоять за російською агресією. Участь в проєкті бере, зокрема, лауреат Нобелівської премії миру Центр громадянських свобод.