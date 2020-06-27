Пентагон поінформував міноборони Німеччини про план виведення військ з ФРН

Глава Пентагону Марк Еспер поінформував міністерку оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер про план виведення з ФРН 9,5 тисячі американських військовослужбовців, а також обговорив з нею питання посилення "стримування" Росії. Про це повідомляє Пентагон у п'ятницю, 3 липня.

"Лідери обговорили необхідність забезпечення того, щоб будь-який план США заспокоював європейських союзників, посилював стримування Росії та зміцнював НАТО", - йдеться у поширеному відомством повідомленні.

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Еспер також "підтвердив незмінну прихильність Сполучених Штатів трансатлантичному Альянсу і довгостроковому партнерству з Німеччиною". Сторони домовилися про постійні контакти, зазначили у Пентагоні.

Конгрес США хоче загальмувати процес

Як повідомлялось, цього тижня президент США Дональд Трамп схвалив пропозицію Еспера про виведення 9500 американських військовослужбовців з Німеччини, де нині дислокований контингент у 34,5 тисячі осіб. Проти цієї ініціативи, однак, виступає низка конгресменів, і Конгрес може зупинити або ускладнити виведення військ за допомогою закону про фінансування національної оборонної політики (NDAA).

У Конгресі вже зареєстрований законопроєкт про зміни цього закону. Автори нововведення пропонують зобов'язати міністра оборони США надавати Конгресу звіт і пояснювати, як подібне скорочення контингенту співвідноситься з національними інтересами США і чи не ставить воно під загрозу безпеку європейських членів НАТО.

Трам перекидає війська у Польщу

Нагадаємо, у середині червня Трамп підтвердив намір скоротити чисельність американських військовослужбовців в Німеччині до 25 тисяч осіб. Деякі з них мають повернутися до Сполучених Штатів, частину перекинуть в країни Східної Європи. Перелік країн, у які можуть відправити військових США, офіційно ще не затверджений. Утім, раніше Трамп заявляв, що, "ймовірно", військових США перекинуть до Польщі.

Рішення США викликає занепокоєння у НАТО, оскільки сильна присутність американських військ в Європі вважається важливою для стримування Росії. Передислокація їх ближче до східного кордону НАТО може порушити наявний баланс і спричинити реакцію Москви.