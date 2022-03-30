Пентагон не довіряє словам РФ про зниження воєнної активності

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Від Києва відходить лише незначна частина військ Росії, заявили у міноборони США. Вашингтон припускає підготовку Москвою нападу на інші регіони України.
Міністерство оборони США скептично сприйняло слова Росії щодо зниження воєнної активності на двох напрямках в Україні. "Незначна кількість" військ РФ, мабуть, відходить від Києва, проте переважна більшість російських сил на київському напрямку й досі перебувають там, заявив офіційний представник міноборони Джон Кірбі на брифінгу у вівторок, 29 березня.
"Росія не впоралася зі своїм завданням захопити Київ", - зазначив він. Проте, це не означає, що загроза українській столиці зникла, додав речник Пентагону. "Ми не готові назвати це відступом або навіть відходом", - наголосив Кірбі.
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Вашингтон вважає, що російська сторона планує перегрупування своїх військ задля інших пріоритетних напрямків. "Усім нам слід бути готовими до великого наступу на інші райони України", - додав представник Пентагону.
Раніше того ж дня за підсумками російсько-українських переговорів у Стамбулі заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін заявив, що російську воєнну активність на київському та чернігівському напрямках буде скорочено з метою підвищення взаємної довіри та створення умов для подальшого ведення переговорів.