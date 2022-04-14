Пентагон: Крейсер "Москва", ймовірно, доставлять до Севастополя на ремонт

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину четверга, 14 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями другої половини четверга (час київський).

Краматорськ та Костянтинівка можуть стати наступними цілями РФ - розвідка

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Міста Краматорськ та Костянтинівка Донецької області, ймовірно, стануть наступними цілями Росії для нападу і насильства, яке невибірково чинилося уже в інших населенних пунктах. Про це у Тwitter повідомляє міноборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

Як зазначено, Росія намагається знову поєднувати масовані ракетно-артилерійські удари та зосереджувати сили для наступу. У британському міноборони нагадали, що суттєва кількість російських військ та техніки зараз знаходиться у Маріуполі, де українські захисники тримають оборону.

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У Пентагоні заявляють, що російський крейсер "Москва" дуже пошкоджений, втім залишається на плаву. Речник оборонного відомства США Джон Кірбі у коментарі CNN підтвердив, що за інформацією американських військових, на судні стався вибух, втім наразі їм невідомо чи це нещасний випадок, чи ураження українською ракетою.

На думку Пентагона, крейсер наразі прямує на схід і його можуть доставити на ремонт до Севастополя, додав Кірбі.

За його словами, судно знаходилось приблизно за 100 кілометрів на південь від Одеси.

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У Бучі відновлюють комунікації

У Бучі Київської області відновили водопостачання, повідомляє міська рада у Facebook. Днями має з'явитися світло та газ.

За словами міського голови Анатолія Федорука, постійне постачання електроенергії до міста планують забезпечити до 17 квітня. Наразі електроенергію, хоч і частково, проте вже отримують лікарня, гуманітарний штаб, пожежна частина та резервуари чистої води, додав він.

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Росія розпочала реалізацію плану проведення терактів на території своєї країни з метою звинуватити Україну. Про це у Telegram повідомляє центр протидії дезінформації при РНБО.

Станом на 14 квітня на російсько-українському кордоні вже зафіксовали кілька інцидентів, у вчиненні яких російське керівництво звинувачує українські диверсійно-розвідувальні групи, йдеться у повідомленні.

Так, губернатор Брянської області Олександр Богомаз звинуватив Збройні сили України в обстрілі селища Климове. Слідчий комітет РФ відкрив кримінальне провадження за фактом поранення сімох людей та пошкодження шести будинків.

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З російського полону звільнили ще 30 українців, повідомила у Telegram віцепрем'єрка України Ірина Верещук.

Четвертий обмін військовополоненими відбувся 14 квітня. Сторони обміняли п'ятьох офіцерів та 17 військовослужбовців рядового складу. Також звільнили вісім цивільних осіб, включаючи одну жінку, зазначила Верещук.

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До 40% російських контрактників, які повернулися з України, відмовляються виконувати наказ та їхати воювати вдруге. Такі дані дослідницької групи Conflict Intelligence Team (СІТ), розповів у коментарі Current Time засновник групи Руслан Левієв.

"Ті, хто відмовляються служити, стають все більш системним явищем. Вони є практично у кожному угрупованні, яке повернули з України. За нашими оцінками, від 20 до 40 відсотків контрактників, яких повернули з України та готують до нового перекидання (військ - Ред.), відмовляються йти у бій", - сказав він.

За оцінками СІТ, Росія може розпочати масштабний наступ на Донбасі протягом наступних кількох днів або тижня.

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Уражений внаслідок удару українськими протикорабельними ракетами "Нептун" російський крейсер "Москва" отримав пошкодження та почав тонути. Про це повідомив речник оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

На борту судна стався вибух боєзапасу, через що крейсер перекинувся. Втім, якщо для висадки російського десанту умови несприятливі, то загроза ракетних атак як з моря, так і з Криму залишається, зауважив Назаров.

Протягом минулої доби втрати російських сил на Миколаївському та Херсонському напрямках склали 54 солдатів та вісім одиниць техніки, зазначає українська сторона.

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