США готові забезпечити Україну запчастинами до F-16

США вже беруть участь у навчанні українських пілотів управлінню літаками F-16. Також Америка готова забезпечити Україну запчастинами для цих літаків.

Сполучені Штати Америки готові забезпечити Україну запасними частинами для винищувачів F-16, які Києву нададуть європейські країни. Про це ввечері четверга, 16 листопада, повідомила пресслужба міністерства оборони США (Пентагон).

"Міністерство оборони США вже бере участь у забезпеченні навчання, щоб допомогти підготувати українських льотчиків до управління літаками F-16", - йдеться у повідомленні. У відомстві зазначили, що пілоти проходять підготовку як з льотної експлуатації, так і з технічного обслуговування цих літаків у США та Європі.

Водночас, коли F-16 будуть передані Україні, Києву потрібні будуть запасні частини до них. За словами заступника міністра оборони США із закупівель та забезпечення Вільяма ЛаПланта, без запасних частин винищувачі F-16, на яких літатимуть українці, можуть бути виведені з експлуатації лише за кілька місяців. І США готові забезпечити також і запчастини, додав він. За словами ЛаПланта, зазвичай йдеться про запас деталей на 90 днів.

"І саме тому, що інші країни надають свої літаки, ми повинні переконатися, що якщо вони не нададуть запчастини, ми знайдемо запчастини та надамо їх", - цитує ЛаПланта персслужба Пентагону.

Водночас США та їхні партнери працюють разом над тим, щоб Україна мала все необхідне, а також була здатна забезпечити себе в довгостроковій перспективі, наголошується у повідомленні.

Україна очікує на F-16 в першій половині 2024 року

Днями в Румунії на військово-повітряній базі Фетешті, що за 150 кілометрів на схід від Бухареста, відкрився Європейський навчальний центр F-16 (EFTC). Для навчання зокрема і українських пілотів, Нідерланди вже відправили туди перші F-16. За оцінками, підготовка пілотів займе щонайменше пів року.

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Після навчання пілотів Україна має отримати винищувачі. Наразі передати їх пообіцяли чотири країни. Так, Нідерланди спрямують на потреби України 42 винищувачі - це всі літаки даного класу, які є на озброєні країни. Втім, ЗСУ отримають не всі з них, так як "невелика частина з них піде для навчання".

Також літаки Україні пообіцяли Данія - 19 одиниць, Норвегія - до 10. Бельгія розпочне постачання з 2025 року, але кількість запланованих до передачі винищувачів поки не розкривалась. За оптимістичним сценарієм, Київ очікує отримати перші з цих літаків у першій половині 2024 року.