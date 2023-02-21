Пентагон розкрив деталі нового пакета для України (онлайн)

Війна Росії проти України - новини вівторка, 21 лютого.

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20 лютого у результаті обстрілів населених пунктів Донецької області було вбито троє мешканців, п'ятеро отримали поранення, повідомив у Telegram голова ОВА Павло Кириленко.

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Війна Росії проти України у 2022 році обійшлася світовій економіці у понад 1,6 трильйона доларів США, підрахували в Інституті німецької економіки (IW). За оцінкою економістів, саме на таку величину скоротився обсяг світового виробництва. Цього року втрати світової економіки можуть збільшитися ще на один трильйон доларів.

Німецькій економіці війна коштувала вже близько 100 мільярдів євро (107 мільярдів доларів), або близько 2,5 відсотка ВВП.

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МЗС ФРН опублікувало попередження про відвідування російських регіонів, що межують з Україною - Бєлгородської, Брянської, Воронезької, Курської та Ростовської областей, а також Краснодарського краю. Німецьке відомство закликало співгромадян бути особливо пильними, а також уникати великого скупчення людей, зазначивши, що з 20 по 26 лютого уряд Росії планує низку заходів. Загалом Берлін не рекомендує здійснювати поїздки до РФ, зазначено на сайті МЗС Німеччини.

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Міністерство оборони США розкрило деталі нового пакета військової допомоги Україні обсягом 460 мільйонів доларів. Зокрема, Києву передадуть додаткові боєприпаси до систем HIMARS, переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin, чотири радари повітряного спостереження, чотири БМП Bradley і протипіхотні міни Claymore, йдеться на сайті Пентагону. Крім того, у пакеті є артилерійські снаряди, прилади нічного бачення, тактичні захищені системи зв'язку і медикаменти.

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ЄС продовжує на рік санкції проти Росії

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Рада ЄС вирішила продовжити санкції щодо Росії до 24 лютого наступного року. Відповідну постанову опубліковано в "Офіційному журналі Євросоюзу". У ній підкреслюється, що Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці України. Рішення набуває чинності з наступного дня після публікації, йдеться в документі.

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