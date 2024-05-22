Пентагон: Росія могла вивести на орбіту космічну зброю

У міноборони США вважають, що РФ вивела на навколоземну орбіту протисупутниковий військовий апарат.

Міністерство оборони США припускає, що Росія вивела минулого тижня на навколоземну орбіту протисупутниковий космічний військовий апарат. Про це 21 травня заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

"16 травня Росія запустила супутник на низьку навколоземну орбіту, який, за нашою оцінкою, швидше за все, є протикосмічною зброєю, що, ймовірно, здатна атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті", - сказав Райдер.

За його словами, Росія розгорнула цю "нову протикосмічну зброю" на тій самій орбіті, де розміщений урядовий супутник США. Речник додав, що схожі апарати РФ розгортала у 2019 та 2022 роках.

Райдер не став коментувати, чи знали США про запуск заздалегідь, втім агенція Reuters із посиланням на американського чиновника, знайомого з даними розвідки, зауважує, що розвідувальні служби очікували запуску цього російського супутника "Космос-2576" і заздалегідь повідомили союзників про свої оцінки.

ЗМІ повідомляли про намір РФ розмістити в космосі ядерну зброю

У лютому американські ЗМІ з посиланням на джерела в Конгресі повідомили, що Росія має намір розмістити в космосі ядерну зброю для застосування її проти супутників.

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі заявив тоді, що Росія розробляє протисупутникову зброю, яку можна використовувати в космосі, і що білий дім ставиться до цих планів РФ з усією серйозністю.

Минулого тижня The Wall Street Journal повідомило, що Росія в лютому 2022 року запустила в космос супутник, призначений для випробування компонентів потенційної протисупутникової ядерної зброї. Як стверджує американське видання, супутник "Космос-2553" досі рухається довкола Землі.

Радбез ООН відхилив резолюції проти зброї в космосі

Напередодні Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй відхилила підготовлений Росією проєкт резолюції з закликом до всіх країн "назавжди" припинити розміщення та застосування в космосі будь-якої зброї. Документ не набрав необхідних дев'яти голосів: із 15 членів Радбезу ООН за його ухвалення проголосували сім. Ще сім країн, включаючи США, Великобританію та Францію, виступили проти.

"Контррезолюція Росії не була серйозною. Це була цинічна спроба відвернути увагу від повідомлень про те, що Москва розробляє новий супутник із ядерним пристроєм", - заявив один із членів британської делегації.

Перед цим Росія заблокувала підготовлений США та Японією проєкт резолюції про нерозміщення ядерної зброї в космосі. За його ухвалення проголосували 13 з 15 членів Радбезу. Постпред РФ при ООН Василь Небензя пояснив відмову підтримати документ тим, що, за його словами, заборона має стосуватися не лише ядерної зброї, а й звичайних видів озброєння.