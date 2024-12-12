Пентагон підтверджує: РФ незабаром може вдарити "Орешником"

За даними американської розвідки, РФ дійсно може завдати нового удару по Україні ракетою "Орешник". Однак це все одно не змінить ситуації на полі бою, заявила заступниця речника міноборони США Сабріна Сінгх.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх підтвердила, що, за оцінками США, існує можливість того, що Росія знову застосує проти України балістичну ракету середньої дальності "Орешник" найближчим часом. Відповідну заяву вона зробила на брифінгу в середу, 11 грудня.

"Цілком можливо, що Росія може зробити це (запустити ще одну ракету "Орешник". - Ред.) найближчими днями. У мене немає точної дати", - сказала вона, зауваживши, що це попередження ґрунтується на оцінці американської розвідки.

Однак, за словами Сінгх, запуск "Орешника" не змінить ситуації на полі бою. "Це просто ще одна спроба завдати шкоди і спричинити жертви в Україні. Ви знаєте, ми бачили це раніше. Вони намагаються використати кожен вид зброї, яка є в їхньому арсеналі, щоб залякати Україну", - наголосила вона.

Напередодні про підготовку Росією наступного удару ракетою "Орешник" по Україні повідомили міжнародні інформаційні агентства з посиланням на джерела серед американських посадовців.

РФ погрожує Україні відповіддю за удари по військових об'єктах Таганрогу

Тим часом у Києві, ймовірно, теж не виключають наступного удару. На це принаймні натякнув президент України Володимир Зеленський. "Щодо будь-яких ракетних небезпек. Алгоритм дій незмінний. Якщо загроза й лунає сигнал повітряної тривоги, на це треба реагувати. Знайте, де укриття. І бережіть себе", - сказав він у своєму вечірньому зверненні.

Раніше цього дня в міністерстві оборони РФ заявили про удар Україною західними ракетами ATACMS по військових об'єктах поблизу міста Таганрог у Ростовській області. Там пригрозили "відповісти" на ці удари.

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