  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Танки Abrams M1A1
Танки Abrams M1A1 Фото: INTS KALNINS/REUTERS
ПолітикаУкраїна

Пентагон підтвердив, що тренувальні Abrams прибули до ФРН

Максим Сидоржевський
37 хв. тому

Українські екіпажі пройдуть вишкіл на танках Abrams на військовій тренувальній базі на півночі Баварії. Очікується, що восени США доставлять танки до України.

https://p.dw.com/p/4RO1J

До військового навчального центру у німецькому місті Ґрафенвер прибув 31 американський танк Abrams. На цих танках здійснюватиметься вишкіл українських військових, повідомило в понеділок, 15 травня, міністерство оборони США.

"Ця широка програма підготовки українських екіпажів і технічного персоналу має на меті підготувати їх до майбутніх критично важливих ролей, ефективної експлуатації танка М1 і захисту українського народу", - наголосив речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.

У Ґрафенвері на півночі Баварії розташована американська військова тренувальна база. За словами Райдера, очікується, що українські екіпажі прибудуть туди і розпочнуть навчання протягом наступних кількох тижнів.

Наприкінці квітня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на засіданні контактної групи з питань оборони України на американській авіабазі в Рамштайні заявив, що Вашингтон спочатку поставить танки Abrams, які не придатні для ведення бойових дій, але можуть бути використані для тренувань. Ті танки, які відправлять на фронт, поки що ремонтують, переобладнуючи під потреби ЗСУ.

Читайте також: США знімуть з "Абрамсів" для України високотехнологічні компоненти - ЗМІ

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив 12 квітня, що танки Abrams прибудуть до України на початку осені, після того, як військовослужбовці ЗСУ пройдуть тренування у Німеччині.

Передбачається, що навчання на танках Abrams триватимуть загалом близько 10 тижнів. Участь у вишколі візьмуть близько 250 українських солдатів: одні вчитимуться керувати танками, інші - ремонтувати та обслуговувати їх. Після перших десяти тижнів може бути надана додаткова підготовка з ведення бою та маневрування.

Рішення про відправку 31 американського танка в Україну було ухвалено Вашингтоном ще в січні, паралельно з рішенням Німеччини про надання Києву танків Leopard.

Читайте також: Союзники передали Україні вже більше 230 танків – Остін

Західна зброя: чим воюють ЗСУ і що готують до контрнаступу

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Нічний Київ знову був під прицілом російських окупантів

Росія вночі знову здійснила масовану повітряну атаку на Київ

Конфлікти1 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Олександр Лукашенко

Що буде в Білорусі, якщо помре Лукашенко

Що буде в Білорусі, якщо помре Лукашенко

Політика16 год. тому
Огляд німецької преси

Німецька преса: Зеленський повернув Україну на карту Європи

Німецька преса: Зеленський повернув Україну на карту Європи

Політика18 год. тому
Святкування Дня незалежності України в Києві, 2022 рік

Як Україна (не) потрапляє в німецькі шкільні підручники

Як Україна (не) потрапляє в німецькі шкільні підручники

Суспільство23 год. тому
Володимир Зеленський отримав премію Карла Великого

Як Зеленському та українцям вручали премію Карла Великого

Як Зеленському та українцям вручали премію Карла Великого

Політика15 травня 2023 р.
Канцлер ФРН Олаф Шольц (л) та президент України Володимир Зеленський

Візит "Top Secret": як Зеленського приймали у Берліні

Візит "Top Secret": як Зеленського приймали у Берліні

Політика14 травня 2023 р.
Loreen під час виступу на "Євробаченні"

"Євробачення-2023": перемога для Швеції і серце для України

"Євробачення-2023": перемога для Швеції і серце для України

Культура14 травня 2023 р.
На головну сторінку