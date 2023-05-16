Пентагон підтвердив, що тренувальні Abrams прибули до ФРН

Українські екіпажі пройдуть вишкіл на танках Abrams на військовій тренувальній базі на півночі Баварії. Очікується, що восени США доставлять танки до України.

До військового навчального центру у німецькому місті Ґрафенвер прибув 31 американський танк Abrams. На цих танках здійснюватиметься вишкіл українських військових, повідомило в понеділок, 15 травня, міністерство оборони США.

"Ця широка програма підготовки українських екіпажів і технічного персоналу має на меті підготувати їх до майбутніх критично важливих ролей, ефективної експлуатації танка М1 і захисту українського народу", - наголосив речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.

У Ґрафенвері на півночі Баварії розташована американська військова тренувальна база. За словами Райдера, очікується, що українські екіпажі прибудуть туди і розпочнуть навчання протягом наступних кількох тижнів.

Наприкінці квітня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на засіданні контактної групи з питань оборони України на американській авіабазі в Рамштайні заявив, що Вашингтон спочатку поставить танки Abrams, які не придатні для ведення бойових дій, але можуть бути використані для тренувань. Ті танки, які відправлять на фронт, поки що ремонтують, переобладнуючи під потреби ЗСУ.

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Міністр оборони США Ллойд Остін заявив 12 квітня, що танки Abrams прибудуть до України на початку осені, після того, як військовослужбовці ЗСУ пройдуть тренування у Німеччині.

Передбачається, що навчання на танках Abrams триватимуть загалом близько 10 тижнів. Участь у вишколі візьмуть близько 250 українських солдатів: одні вчитимуться керувати танками, інші - ремонтувати та обслуговувати їх. Після перших десяти тижнів може бути надана додаткова підготовка з ведення бою та маневрування.

Рішення про відправку 31 американського танка в Україну було ухвалено Вашингтоном ще в січні, паралельно з рішенням Німеччини про надання Києву танків Leopard.

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