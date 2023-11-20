Пентагон: Візит Остіна - зміцнення стратегічного партнерства

Ллойд Остін у Києві планує обговорити зміцнення стратегічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною, зазначили у Пентагоні.

Міністр оборони США Ллойд Остін у рамках візиту до Києва у понеділок, 20 листопада, проведе у столиці України зустрічі з керівництвом української держави та зосередиться у розмовах на подальшому зміцненні стратегічного партнерства між США та Україною. Про це ідеться у повідомленні Пентагону.

Остін перебуває у Києві задля "посилення рішучої підтримки Сполучених Штатів у боротьбі України за свободу". "Він також наголосить на незмінній відданості США наданню Україні допомоги у галузі безпеки, необхідної для захисту від російської агресії, а також обговорить довгострокове бачення майбутнього Збройних сил України", - зазначається у повідомленні.

Ітиметься, зокрема, про забезпечення українських Збройних сил усим необхідним як на зимовий період, так і для захисту України від майбутніх російських загроз.

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Також цього тижня Остін в режимі відеоконференції з Пентагону проведе 17-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Очікується, що в засіданні візьмуть участь близько 50 країн-партнерів, додали у Пентагоні.

Нагадаємо, раніше цього дня Остін прибув до Києва з неоголошеним візитом. Говорячи про мету своєї поїздки, Остін заявив, що планує зустрітися з українським керівництвом.

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Нинішній візит очільника Пентагону до Києва відбувається на тлі ухвалення тимчасового бюджету у США без пакетів нової допомоги для України. Державний департамент США наголошував, що питання виділення допомоги Україні перебуває в критичній точці, адже міністерство оборони США вичерпало вже 95 відсотків коштів, які мало на ці потреби.

Днями агенція Bloomberg повідомляла про ризик відтермінування надання нової допомоги США Україні до середини грудня, а можливо й пізніше.