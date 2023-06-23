Пентагон не проти передачі Україні касетних боєприпасів

У міноборони США переконані,що касетні боєприпаси були б ефективними в Україні для протидії російським військам. Проте їх передачу обмежує Конгрес США.

У міністерстві оборони США переконані, що касетні боєприпаси були б ефективними в Україні для враження російських загарбників. Таку думку висловила у четвер, 22 червня, заступниця помічника міністра оборони США з питань Росії та України Лора Купер під час слухань у Конгресі.

Читайте також: Низка республіканців закликала Байдена надати Україні касетні боєприпаси

"Наші військові аналітики підтвердили, що касетні снаряди були б корисними, особливо проти російських військ в окопах на полі бою (...) З точки зору ефективності на полі бою, ми вважаємо, що це було б корисно", - заявила Купер, яку цитує Reuters. Водночас вона пояснила, що причина в ненаданні таких боєприпасів Україні полягає в накладених Конгресом обмеженнях щодо передачі касетних боєприпасів, а також з огляду на можливе занепокоєння з боку союзників.

Читайте також: Що робить касетні бомби такими смертоносними

Київ ще торік звертався до США з проханням надати такі засоби враження. Водночас критики зазначають, що касетні боєприпаси, які розкидають велику кількість бойових елементів, становлять значну загрозу для мирних жителів, оскільки не всі суббоєприпаси вибухають одразу під час застосування на полі бою й залишаються в ґрунті чи на поверхні.

Читайте також: В НАТО відкинули прохання України про касетні боєприпаси

Раніше низка американських ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента Байдена розглядатиме передачу касетних боєприпасів лише у випадку крайньої необхідності, скажімо, в разі вичерпання запасів інших боєприпасів.

До Конвенції від 2008 року про заборону виробництва, використання і накопичення касетних боєприпасів приєдналися 123 країни, у тому числі більшість з країн-членів НАТО. Однак США, Росія та Україна не приєдналися до цього міжнародного договору.