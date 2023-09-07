Пентагон надає Україні допомогу ще на 600 мільйонів доларів

Ідеться про обладнання для підтримки систем протиповітряної оборони України, додаткові боєприпаси для систем HIMARS та артилерії, засоби радіоелектронної боротьби тощо.

Міністерство оборони США у четвер, 7 вересня, оприлюднило дані про надання Україні нового пакета військової допомоги на 600 мільйонів доларів. У повідомленні Пентагону ідеться про обладнання для підтримки систем протиповітряної оборони України, додаткові боєприпаси для систем HIMARS та артилерії, засоби радіоелектронної боротьби, а також фінансування послуг технічного забезпечення та інтеграції систем протиповітряної оборони.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками і партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі", - ідеться у пресрелізі Пентагону.

Цей пакет допомоги надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці Україниі (USAI).

Читайте також: Дослідження: У допомозі Україні Європа випередила США

Напередодні глава державного департаменту США Ентоні Блінкен повідомив про виділення Україні пакета допомоги в один мільярд доларів, 665 мільйонів у якому було закладено на військові витрати.

Також напередодні Пентагон повідомив про надання Україні снарядів зі збідненим ураном, що увійдуть у пакет безпекової допомоги на 175 мільйонів доларів для задоволення критично важливих потреб України. Цей пакет був 46-м траншем військової допомоги, яку адміністрація Байдена надає Україні шляхом вилучення з наявних арсеналів Пентагону.

Також 7 вересня Пентагон підбив проміжні підсумки наданої Україні допомоги. За даними відомства, США виділили понад 44,4 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні від початку роботи адміністрації президента Джо Байдена, у тому числі понад 43,7 мільярда доларів від початку повномасштабної війни Росії.