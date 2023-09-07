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Пентагон надає Україні допомогу ще на 600 мільйонів доларів

Олена Перепадя
7 вересня 2023 р.

Ідеться про обладнання для підтримки систем протиповітряної оборони України, додаткові боєприпаси для систем HIMARS та артилерії, засоби радіоелектронної боротьби тощо.

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Пентагон
Пентагон, будівля міністерства оборони СШАФото: Patrick Semansky/AP/picture alliance

Міністерство оборони США у четвер, 7 вересня, оприлюднило дані про надання Україні нового пакета військової допомоги на 600 мільйонів доларів. У повідомленні Пентагону ідеться про обладнання для підтримки систем протиповітряної оборони України, додаткові боєприпаси для систем HIMARS та артилерії, засоби радіоелектронної боротьби, а також фінансування послуг  технічного забезпечення та інтеграції систем протиповітряної оборони. 

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками і партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі", - ідеться у пресрелізі Пентагону.

Цей пакет допомоги надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці Україниі (USAI).

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Напередодні глава державного департаменту США Ентоні Блінкен повідомив про виділення Україні пакета допомоги в один мільярд доларів, 665 мільйонів у якому було закладено на військові витрати. 

Також напередодні Пентагон повідомив про надання Україні снарядів зі збідненим ураном, що увійдуть у пакет безпекової допомоги на 175 мільйонів доларів для задоволення критично важливих потреб України. Цей пакет був 46-м траншем військової допомоги, яку адміністрація Байдена надає Україні шляхом вилучення з наявних арсеналів Пентагону.

Також 7 вересня Пентагон підбив проміжні підсумки наданої Україні допомоги. За даними відомства, США виділили понад 44,4 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні від початку роботи адміністрації президента Джо Байдена, у тому числі понад 43,7 мільярда доларів від початку повномасштабної війни Росії. 

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