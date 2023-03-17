У Парижі на акції протесту затримали понад 200 людей

Деякі антиурядові акції переросли в безлади, що мали насильницький характер. Приміром, у Марселі демонстранти розгромили кілька магазинів і підпалили сміттєві баки. Крім того, сутички між учасниками протестів і правоохоронцями сталися в Ліоні, Греноблі та низці інших міст, повідомляє інформагенція AFP. У Парижі поліція застосувала проти мітингарів сльозогінний газ і водомети.
Протести проти запланованої президентом Франції Еммануелем Макроном пенсійної реформи тривають вже кілька місяців. У четвер гнів протестувальників розпалило рішення уряду схвалити реформу без голосування в нижній палаті парламенту. Прем'єр-міністерка країни Елізабет Борн скористалася для цього особливою статтею конституції.
Пенсійна реформа була однією з головних передвиборних обіцянок Макрона. Вона передбачає поступове підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, а також збільшення до 43 років мінімального терміну, впродовж якого необхідно сплачувати внески для отримання права на пенсію в повному обсязі. При цьому обсяг мінімальної пенсії зросте до 1200 євро на місяць.
Згідно з даними опитувань, проти таких змін виступають дві третини французів.
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