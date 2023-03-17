У Парижі на акції протесту затримали понад 200 людей

Поліція застосувала сльозогінний газ і водомети, щоби відтіснити демонстрантів, які протестували в Парижі проти пенсійної реформи, ухваленої Макроном в обхід парламенту.

Понад 200 людей заарештували в Парижі під час акцій протесту, що прокотилися Францією у четвер, 16 березня, через ухвалення пенсійної реформи в обхід парламенту.

Деякі антиурядові акції переросли в безлади, що мали насильницький характер. Приміром, у Марселі демонстранти розгромили кілька магазинів і підпалили сміттєві баки. Крім того, сутички між учасниками протестів і правоохоронцями сталися в Ліоні, Греноблі та низці інших міст, повідомляє інформагенція AFP. У Парижі поліція застосувала проти мітингарів сльозогінний газ і водомети.

Деякі акції були насильницькими. Фото: Loic Venance/AFP/Getty Images

Протести проти запланованої президентом Франції Еммануелем Макроном пенсійної реформи тривають вже кілька місяців. У четвер гнів протестувальників розпалило рішення уряду схвалити реформу без голосування в нижній палаті парламенту. Прем'єр-міністерка країни Елізабет Борн скористалася для цього особливою статтею конституції.

Пенсійна реформа була однією з головних передвиборних обіцянок Макрона. Вона передбачає поступове підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, а також збільшення до 43 років мінімального терміну, впродовж якого необхідно сплачувати внески для отримання права на пенсію в повному обсязі. При цьому обсяг мінімальної пенсії зросте до 1200 євро на місяць.

Згідно з даними опитувань, проти таких змін виступають дві третини французів.