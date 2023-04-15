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Плакат Макрона на протесті в Парижі
Плакат Макрона на протесті в ПарижіФото: Sarah Meyssonnier/REUTERS
СуспільствоФранція

Пенсійна реформа: у Парижі затримали сотню мітингувальників

Катерина Вєнкіна | Ольга Журавльова
58 хв. тому

У Парижі 112 людей затримано під час протестів після того, як Конституційна рада дала зелене світло пенсійній реформі Макрона.

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У Парижі увечері п'ятниці, 14 квітня, правооохоронці затримали 112 осіб під час протестів після того, як Конституційна рада Франції дала зелене світло пенсійній реформі президента Еммануеля Макрона. Про це повідомило агентство AFP із посиланням на поліцію.

У столиці мітингувальники підпалили велосипеди, електричні скутери та сміттєві баки. Протести із сотнями учасників відбулися і в інших містах країни - Марселі, Тулузі та Ліоні. В останньому поліція застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів. У Марселі довелося призупинити рух потягів через мітингувальників на коліях. У Рене на заході Франції протестувальники підпалили двері поліцейської дільниці та одного з конгрес-центрів.

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Конституційна рада визнала реформу законною

Конституційна рада Франції 14 квітня визнала реформу законною і схвалила підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років. Водночас вона відхилила запит опозиційних партій на проведення референдуму щодо заборони підвищення пенсійного віку. Таким чином уряду Елізабет Борн вдалося скористатися можливістю, яку надає французьке законодавство, і провести закон без обговорення в парламенті, де ініціатива президента Макрона має багато противників.

Водночас Конституційна рада, визнавши законними основні положення реформи, знайшла юридичні помилки і визнала нелегітимними низку статей законопроєкту, зокрема, - положення про запровадження штрафів для компаній, що відмовляються працевлаштовувати осіб, старших за 55 років. Проте французькі ЗМІ вже написали про велику перемогу Макрона.

Донедавна вік виходу на пенсію у Франції  був одним із найнижчих серед показників розвинених країн. На утримання пенсіонерів Франція щорічно витрачає 14 відсотків ВВП - більше за неї з країн Євросоюзу на ці потреби перераховують тільки Італія та Греція.

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