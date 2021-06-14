Пекін закинув НАТО "створення конфронтацій" й "теорії загроз" з боку Китаю

Китай звинуватив Північноатлантичний альянс у "створенні конфронтацій" після того, як країни-члени НАТО домовились працювати разом над викликами, що виникають через політику Пекіна. Представництво Китаю в ЄС у вівторок, 15 червня, закликало НАТО "раціонально розглядати розвиток Китаю", більше не поширювати різні перебільшені форми "теорії загроз" і не використовувати "законні інтереси та права" Китаю як привід для маніпуляцій та "штучного" створення конфронтації.

"Стверджуючи, що Китай представляє так звані "системні виклики", НАТО робить наклеп на мирний розвиток Китаю та неправильно оцінює міжнародну ситуацію та власну роль. Це є продовженням менталітету "холодної війни" та блокової політики", - йдеться у заяві китайського представництва.

Пекін запевняє, що націлений на оборону

Китай також наголосив, що його політика у військовій сфері має оборонний характер. У представництві зазначили, що оборонний бюджет Китаю на 2021 рік становить 1,35 трильйона юанів (близько 209 мільярдів доларів США). Це складає 1,3 відсотка від ВВП країни, тоді як витрати на оборону в країнах НАТО встановлені на рівні 2 відсотків.

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"Натомість загальні військові витрати 30 країн НАТО, як очікується, досягнуть 1,17 трильйона доларів США у 2021 році, що перевищує половину загальних світових військових витрат і в 5,6 раза більше, ніж в Китаю. Люди світу чітко бачать, хто має військові бази по всьому світу, й хто напружує м'язи, розсилаючи авіаносці по всьому світу", - йдеться у заяві.

В представництві КНР в ЄС також зазначили, що, за даними аналітичних центрів Швеції та США, країни-члени НАТО мають майже у 20 разів більше ядерних боєголовок, ніж Китай. "НАТО має приділяти більше своєї енергії сприянню діалогу та співпраці та докладати більше зусиль, які справді сприяють підтримці міжнародної та регіональної безпеки та стабільності", - наголошується у заяві китайського представництва.

На своєму першому саміті з президентом США Джо Байденом глави держав та урядів НАТО зайняли чітку позицію щодо Китаю. Поведінка Пекіна являє собою "системний виклик міжнародному порядку, заснованому на правилах", йдеться в заключній декларації саміту.

Президент США Джо Байден закликав європейських членів НАТО більше зосередити увагу на Китаї, а німецька канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) - "знайти правильний баланс" у роботі з Китаєм.