Павлюк: РФ залучає ще 100 тисяч солдатів, може піти у наступ

Росія формує нове угруповання військ чисельність у понад 100 тисяч солдатів. Існує ймовірність, що влутку вона може піти у наструп на одному з напрямків, попередив командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк.

Існує імовірність, що влітку війська РФ можуть почати новий наступ на одному з напрямків, попередив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк в ефірі національного телефмарафону в п'ятницю, 22 березня. За його даними, Росія створює нове угруповання військ чисельністю понад 100 тисяч солдатів.

"Російські плани нам до кінця невідомі. Нам відомі тільки ті дані, що у них є, що вони створюють. Вони створюють угруповання - більше 100 тисяч. Не обов’язково це буде наступ. Можливо, вони будуть ним поповнювати свої підрозділи, які втрачають боєздатність. Але така імовірність є, що на початок літа вони можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків", - сказав Павлюк.

Читайте також: Комбінована атака: Війська РФ вночі випустили по Україні більше 150 ракет і дронів

Павлюк наголосив, що прогнози щодо імовірного наступу - це "максимально тяжкі прогнози", і українські підрозділи докладають максимальних зусиль, щоб завдати настільки серйозних втрат російській стороні, щоб вона була змушена залучити всі ці ресурси ддо участі в боях. Проте, у Сухопутних військах готуються до різного розвитку ситуації, додав він.

"Я розповідав, що перший крок наш буде - початок перегрупувань та виведення ряду бригад для відновлення боєздатності. Цей процес ми розпочали, частина сил та засобів виводиться в районі відновлення для того, щоб дати людям можливість відпочити, відновитися, доукомплектуватися і з новими силами розпочати нові дії. Це ми планово проводимо. Не всі плани, які ми маємо - вони вдаються. Але загалом ми рухаємося вперед", - поділився він.

Павлюк нагадав, що Україна зараз не має переваги в повітрі, і це дозволяє росіянам завдавати потужних авіаударів по Україні.

Читайте також: Сирський - начальнику штабу ЗС Франції: Стабілізували обстановку на Сході