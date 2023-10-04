П'ятеро українців загинули в ДТП біля Венеції - МЗС

В Італії внаслідок аварії туристичного автобуса загинула 21 людина, зокрема п'ятеро українців. 18 осіб травмовані, серед них троє громадян України.

У районі Венеції туристичний автобус з 40 пасажирами зірвався з естакади та загорівся, впавши ввечері у вівторок, 3 жовтня, з висоти близько 30 метрів. Станом на ранок середи, 4 жовтня, відомо про п'ятьох загиблих і трьох травмованих українців, повідомив DW речник міністерства закордонних справ (МЗС) України Олег Ніколенко.

"Зараз травмованим надається необхідна медична допомога в лікарні. Українські консули взаємодіють з італійськими правоохоронцями в контексті з'ясування усіх обставин дорожньо-транспортної пригоди, тримають на контролі лікування наших громадян та встановлюють зв'язок з родичами", - зазначив він.

За даними італійського інформаційного агентства ANSA, у ДТП загинула щонайменше 21 людина, зокрема двоє дітей. Постраждали 18 осіб, з них четверо дітей. П'ятеро поранених перебувають у важкому стані.

Всього автобус перевозив 40 туристів. Серед постраждалих є громадяни Німеччини, Франції та Хорватії, пише італійське видання Corriere della Sera.

Автобус з'їхав і проїжджої частини на естакаду, пробив огорожу, та впав поруч із залізничними коліями, що з'єднують райони Местре та Маргера. Причина, через яку він загорівся, поки що не встановлена.

Президент Італії Серджо Маттарелла та прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні висловили співчуття сім'ям і друзям жертв.