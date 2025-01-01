П'ятеро людей загинули у ФРН на Новий рік через феєрверки

У різних землях Німеччини через необережне поводження з піротехнікою у новорічну ніч загинули не менше п'яти людей. У Берліні під час святкувань затримали майже 400 порушників.

За попередніми даними, п'ятеро людей загинули у Німеччині через необережне поводження з піротехнікою у ніч проти середи, 1 січня, святкуючи Новий рік, повідомили у поліції ФРН.

Так, поблизу міста Гезеке у землі Північний Рейн - Вестфалія 24-річний чоловік загинув, коли підірвав петарду в полі. Розслідування інциденту триває, проте через сильний вибух припускають, що це був саморобний пристрій.

Двоє жертв зафіксовано у землі Саксонія. У містечку Ошац 45-річний чоловік помер у лікарні від тяжкого поранення голови, яке він отримав, підірвавши піротехніку. За словами представника поліції, це був потужний феєрверк категорії F4, для купівлі та застосування якого потрібно отримати спеціальний дозвіл або пройти навчання.

Інший чоловік віком 50 років загинув неподалік Дебельна, коли намагався підірвати саморобну піротехніку. За словами поліції, підривник отримав серйозні травми голови та помер на місці події.

У Гамбурзі через підпал піротехніки помер 20-річний хлопець. У бранденбурзькому місті Креммен - 21-річний. Крім того, у цій землі через нещасні випадки, пов'язані з феєрверками, госпіталізували трьох людей з тяжкими опіками.

Німці святкують новий рік із особливо інтенсивним використанням піротехніки, що викликає регулярні дебати про заборону найпотужніших пристроїв, враховуючи велику кількість травм щороку, а також забруднення та шум, які вони спричиняють, зауважує AFP.

У Берліні затримали майже 400 людей

Окрім того, у святкову ніч у Берліні поліція затримала близько 390 людей, багатьох - саме через небезпечне використання феєрверків, пише dpa.

У зіткненнях з порушниками постраждали 13 поліцейських, один з них отримав важкі опіки через запущений в нього феєрверк.

Утім, незважаючи на арешти і зіткнення, міська поліція, вважає, що цьогорічна святкова ніч минула "успішно".