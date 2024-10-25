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П'ять керівників облпрокуратур звільняються за махінації

Валерій Сааков
25 жовтня 2024 р.

Очільників п'яти обласних прокуратур і керівника спеціалізованої прокуратури викрили на отримані неправомірно високих пенсій, тож посадовці написали заяви на звільнення, повідомили в ОГПУ.

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Офіс генпрокурора України
Керівники шести регіональних прокуратур написали заяви про звільненняФото: STR/NurPhoto/picture alliance

Керівники Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської обласних прокуратур, а також очільник спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону написали заяви про звільнення. Як повідомив у п'ятницю, 25 жовтня, генеральний прокурор Андрій Костін, причина цього кроку - отримання цими посадовцями підвищених пенсійних виплат.

"Продовжуємо комплексні заходи із протидії та запобігання зловживанням в органах прокуратури. П'ять керівників обласних прокуратур та керівник однієї зі спеціалізованих прокуратур у сфері оборони написали заяви про звільнення з посад. Це керівники Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської обласних прокуратур та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Всі вони отримували підвищені пенсії у зв'язку з вислугою років, призначені за рішенням суду", - повідомив Костін, якого цитує пресслужба Офісу генпрокурора.

Наразі триває службове розслідування щодо правомірності набуття прокурорами статусу особи з інвалідністю та нарахування прокурорам пенсійних виплат.

Зміни до закону мають покласти край практиці отримання прокурорами зарплат і пенсій одночасно

Крім того, за словами Костіна, Рада прокурорів підтримала внесення змін до закону України "Про прокуратуру", які покликані унеможливити для прокурорів отримання пенсій одночасно із заробітною платою. Згідно з цими пропозиціями, виплата пенсії за вислугу років прокурорам буде здійснюватися лише після їх звільнення з роботи, тобто вони отримуватимуть або зарплату, або пенсію. Відповідні напрацювання будуть передані суб’єкту законодавчої ініціативи, пообіцяв посадовець.

Нагадаємо, днями сам Костін теж оголосив свою відставку через скандал з неправомірним отриманням прокурорами інвалідності й як він сам пояснив на тлі "ганебних зловживань у прокуратурі".

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