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Паспорт вакцинації - документ, який підтверджує щеплення. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "паспорт вакцинації".
Під час пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 паспорт вакцинації набув особливого значення для збереження мобільності населення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Від відсутності запитань до вимоги обов'язкової вакцинації - правила про інформування роботодавців щодо наявності щеплень від COVID-19 у працівників відрізняються у різних країнах. Як саме? Про це - в огляді від DW.
У Німеччині принаймні одне щеплення від коронавірусу вже отримали 41% населення. На заваді повномасштабній вакцинації - зокрема, "перебірливість" людей, коли йдеться про вибір вакцини. Багато хто пов'язує найефективніший захист з BioNTech/Pfizer та побоюється побічних дій AstraZeneca.
Туристичні країни Європи готуються до відкриття літнього сезону відпусток попри коронавірус. Адже для економік цих країн, ослаблених пандемією, життєво важливі доходи від туризму. Куди і за яких умов можуть поїхати українці? І коли знову запрацює безвіз?