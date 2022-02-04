Паспорт вакцинації

Безвіз на пляжі: куди українцям можна їхати влітку (11.05.2021)

Туристичні країни Європи готуються до відкриття літнього сезону відпусток попри коронавірус. Адже для економік цих країн, ослаблених пандемією, життєво важливі доходи від туризму. Куди і за яких умов можуть поїхати українці? І коли знову запрацює безвіз?