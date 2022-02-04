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Паспорт вакцинації

Паспорт вакцинації - документ, який підтверджує щеплення. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "паспорт вакцинації".

Під час пандемії коронавірусної хвороби COVID-19 паспорт вакцинації набув особливого значення для збереження мобільності населення. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Данія скасовує карантинні заходи на тлі зростання заражень. Чому?

Данія скасовує карантинні заходи на тлі зростання заражень. Чому? 04.02.2022

З 1 лютого мешканцям данського королівства більше не потрібно показувати паспорт вакцинації для відвідування масових заходів. Носіння масок теж залишається у минулому. Чим пояснюється цей крок?
Німеччина посилила правила в'їзду з України

Німеччина посилила правила в'їзду з України 30.01.2022

ФРН внесла Україну до списку країн з високим ризиком зараження коронавірусом. Запроваджено жорсткіші правила в'їзду для українців, починаючи з 30 січня.
В Англії не вимагатимуть паспорти вакцинації на масових заходах

В Англії не вимагатимуть паспорти вакцинації на масових заходах 12.09.2021

Водночас у британському уряді попередили, що можуть переглянути ці послаблення в разі різкого зростання випадків зараження коронавірусом.
Ви вже вакциновані від COVID-19? Чи треба сповіщати роботодавця про свій статус

"Ви вже вакциновані від COVID-19"? Чи треба сповіщати роботодавця про свій статус 06.09.2021

Від відсутності запитань до вимоги обов'язкової вакцинації - правила про інформування роботодавців щодо наявності щеплень від COVID-19 у працівників відрізняються у різних країнах. Як саме? Про це - в огляді від DW.
Ковідні сертифікати ЄС: як і де їх отримати (відео)

Ковідні сертифікати ЄС: як і де їх отримати (відео) 07.07.2021

Цифрові COVID-сертифікати вже почали діяти в Євросоюзі та Шенгенській зоні. Які є види таких свідоцтв? Які вакцини визнаються? І яким чином українцю отримати європейський ковідний сертифікат?

Сертифікат замість безвізу: усе, що потрібно знати українцям (06.07.2021) 06.07.2021

Цифрові COVID-сертифікати вже почали діяти в Євросоюзі та Шенгенській зоні. Які є види таких свідоцтв? Які вакцини визнаються? І яким чином українцю отримати європейський ковідний сертифікат?

У Німеччині запустили цифровий сертифікат вакцинації

У Німеччині запустили цифровий сертифікат вакцинації 10.06.2021

Жителі Німеччини, яким зробили щеплення від коронавірусу, зможуть засвідчити це за допомогою мобільного застосунку.

Україна і Угорщина взаємно визнали свідоцтва про COVID-вакцинацію - Кулеба

Україна і Угорщина взаємно визнали свідоцтва про COVID-вакцинацію - Кулеба 10.06.2021

Вже з 11 червня українці зі свідоцтвами про повну вакцинацію від коронавірусу зможуть їхати до Угорщини, повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

BioNTech/Pfizer, AstraZeneca та інші - яка вакцина проти COVID-19 найкраща? (28.05.2021)

BioNTech/Pfizer, AstraZeneca та інші - яка вакцина проти COVID-19 найкраща? (28.05.2021) 28.05.2021

У Німеччині принаймні одне щеплення від коронавірусу вже отримали 41% населення. На заваді повномасштабній вакцинації - зокрема, "перебірливість" людей, коли йдеться про вибір вакцини. Багато хто пов'язує найефективніший захист з BioNTech/Pfizer та побоюється побічних дій AstraZeneca.

У ЄС вирішили відкривати кордони: що це означає для українців

У ЄС вирішили відкривати кордони: що це означає для українців 20.05.2021

Рада ЄС ухвалила рекомендацію послабити обмеження на поїздки до Шенгену з третіх країн, зокрема й України. Дозволити перетин кордону туристам має повна вакцинація від коронавірусу, але не будь-якою вакциною.
У ЄС не змогли досягти угоди щодо сертифіката вакцинації

У ЄС не змогли досягти угоди щодо сертифіката вакцинації 19.05.2021

У ЄС знову не знайшли компромісу у питанні загальноєвропейського сертифіката вакцинації від коронавірусу.
Безвіз на пляжі: де чекають туристів з України (відео)

Безвіз на пляжі: де чекають туристів з України (відео) 12.05.2021

Туристичні країни Європи готуються до відкриття літнього сезону відпусток попри коронавірус. Адже для економік, ослаблених пандемією, це життєво важливо. Куди і за яких умов можуть поїхати українці?

Безвіз на пляжі: куди українцям можна їхати влітку (11.05.2021) 11.05.2021

Туристичні країни Європи готуються до відкриття літнього сезону відпусток попри коронавірус. Адже для економік цих країн, ослаблених пандемією, життєво важливі доходи від туризму. Куди і за яких умов можуть поїхати українці? І коли знову запрацює безвіз?

Україна готова запровадити будь-яку модель паспорта вакцинації - Шмигаль

Україна готова запровадити будь-яку модель паспорта вакцинації - Шмигаль 11.05.2021

ЄС обіцяє уже в червні надати Україні модель сертифіката вакцинації для уніфікації, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Україна готова до запровадження будь-якої моделі, запевнив він.
Глава МОЗ ФРН запевнив, що паперові паспорти вакцинації діятимуть і надалі

Глава МОЗ ФРН запевнив, що паперові паспорти вакцинації діятимуть і надалі 08.05.2021

Як пояснив Єнс Шпан, паперовий паспорт вакцинації діятиме і після запровадження цифрового сертифіката, аби, зокрема, не ставити у нерівне становище людей, які не користуються смартфонами.
Єврокомісія пропонує відкривати кордони ЄС: що це означає для українців

Єврокомісія пропонує відкривати кордони ЄС: що це означає для українців 03.05.2021

Єврокомісія запропонувала послабити обмеження на поїздки до ЄС. Кого хочуть пускати до Шенгену та за яких умов українці зможуть подорожувати влітку Євросоюзом, - пояснює DW.
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