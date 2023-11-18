Пашинян заявив про домовленість щодо принципів мирної угоди

За словами прем'єр-міністра ВІрменії Нікола Пашиняна, ключові принципи мирної угоди з Азербайджаном узгоджені, але між країнами залишається атмосфера ненависті та недовіри.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про досягнення з Азербайджаном домовленостей щодо ключових принципів мирної угоди. "У нас є гарні та погані новини про вірмено-азербайджанський мирний процес. Добре, що основні принципи миру з Азербайджаном узгоджені", - зазначив він у суботу, 18 листопада, на церемонії відкриття осінньої сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ в Єревані.

За його словами, домовленостей вдалося досягнути на зустрічах з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Брюсселі за посередництва голови Європейської ради Шарля Мішеля. "Найголовніша погана новина полягає в тому, що ми досі говоримо різними дипломатичними мовами і дуже часто не розуміємо один одного", - цитує російська агенція ТАСС слова Пашиняна. Водночас прем'єр Вірменії вказав на тривалий конфлікт, тисячі жертв, десятки полонених, атмосферу ненависті та недовіри. "Більше того, те, що я говорю, більшою чи меншою мірою стосується і Вірменії, і Азербайджану", - додав він.

Крім того, Пашинян заявив, що пропонує Азербайджану обміняти полонених за принципом "всіх на всіх". "Нам незрозумілий послідовний підхід Азербайджану до утримання десятків полонених, хоча ми давно пропонували вирішити цю проблему за формулою, яка відповідає мирному порядку денному", - зазначив він. У Баку поки не коментували цю заяву.

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У Єревані сподіваються на укладення мирної угоди найближчими місяцями

Наприкінці жовтня Пашинян заявив про можливість укладення мирної угоди з Азербайджаном у найближчі місяці. За його словами, Вірменія та Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності один одного на основі Алма-Атинської декларації 1991 року, згідно з якою площа Вірменії становить 29 800 квадратних кілометри, а площа Азербайджану – 86 600 квадратних кілометри. Мирна угода означатиме і встановлення дипломатичних відносин між двома державами.

Вірменія та Азербайджан упродовж десятиліть конфліктували щодо Нагірного Карабаху - регіону Азербайджану, населеного переважно етнічними вірменами. У вересні 2023 року армія Азербайджану провела масштабну операцію та повернула Карабах під свій контроль.

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