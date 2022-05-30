Париж передасть Києву нову партію гаубиць Caesar

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій першої половини 30 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями другої половини понеділка, 30 травня (час київський).

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Міністерка Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна анонсувала нові постачання Україні самохідних артилерійських установок Caesar ("Цезар") уже незабаром. "У нас вже давно є контакти з українською владою, і ми постійно знаємо, які потреби з української сторони, які ми маємо можливості для того, щоб відповісти на ці заявки. (...) Скоро будуть нові постачання САУ Caesar, і ми продовжуватимемо у цьому контексті співпрацю", - сказала вона на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві, цитує "Інтерфакс-Україна". За інформацією ЗМІ, Франція вже передала Україні шість гаубиць Caesar.

++17.55++

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) не очікує компромісу щодо ембарго на російську нафту на дводенному саміті ЄС, який розпочався у Брюсселі. За її словами, Єврокомісія та Франція, котра головує у Раді Євросоюзу, активно працювали над тим, щоб досягти компромісу щодо шостого пакета санкцій. "Ми поки не досягли цього (…) Мої очікування низькі, що це буде вирішено протягом наступних 48 годин, але я впевнена, що після цього буде можливість", - заявила фон дер Ляєн, цитує кореспондент DW.

++17.32++

Посольство Данії в Росії зупиняє прийом заяв на короткострокові візи, повідомило МЗС скандинавської країни. "Посольство Королівства Данії в Москві призупиняє процес прийому заяв на території Російської Федерації на отримання короткострокових віз та посвідок на проживання до Данії, крім офіційних візитів", - йдеться у повідомленні відомства. Як зазначають у МЗС Данії, у період до поновлення прийому документів для оформлення віз та посвідок на проживання заявники можуть звертатися до візових центрів інших країн.

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Юрій Шевчук (архівне фото)

Дзержинський районний суд Санкт-Петербурга не став розглядати адміністративний протокол щодо лідера групи ДДТ Юрія Шевчука, складений за підозрою в "дискредитації" російської армії. Суддя повернув його укладачам "для усунення недоліків", повідомила об'єднана пресслужба судів міста. У суді заявили, що у протоколі не описано подію правопорушення, а також не вказано, як саме музикант дискредитував російську армію.

18 травня Юрій Шевчук на концерті в Уфі звернувся до публіки з антивоєнною заявою. "Батьківщина, друзі, це не ср... президента, яку треба весь час ялозити, цілувати", - заявив він тоді. Після концерту до музиканта до гримерки прийшли поліцейські та склали протокол за статтею про "дискредитацію" російської армії.

Обстріли Миколаєва: пошкоджено 21 будинок

++16.45++

Унаслідок ранкового обстрілу Миколаєва російськими військами, в одному з районів міста було пошкоджено 21 приватний будинок, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич у Telegram-каналі. "В основному, це покрівля та вікна. Є ушкодження і зовнішніх стін. Станом на 14:00 відомо про одного пораненого", - написав посадовець.

++16.22++

На Луганщині росіяни обстріляли евакуаційний автомобіль, унаслідок чого загинув французький журналіст. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. "Сьогодні наш броньований евакуаційний транспорт їхав забирати десятьох людей з області та потрапив під ворожий обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію, патрульного поліцейського врятувала каска", - написав посадовець у Telegram-каналі.

Гайдай наголосив, що евакуацію офіційно зупинено. Згодом у Facebook голова ОВА повідомив, що загиблий журналіст - із телеканалу BFMTV.

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Федеральний уряд Німеччини погодив правила спрощеного прийому росіян, яким загрожує особлива небезпека на батьківщині. "Дедалі жорстокіша агресія Росії проти України супроводжується дедалі жорсткішими внутрішніми репресіями, особливо проти преси, правозахисників та опозиційних діячів", - заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) в інтерв'ю інформагенції dpa. "Росіянам, які зазнають переслідувань та погроз, ми пропонуватимемо захист у Німеччині", - запевнила Фезер. "Зокрема російським журналістам у нас надаватиметься можливість вільно та незалежно займатися журналістською діяльністю з Німеччини", - пообіцяла урядовиця.

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Вона додала, що вже є процедура швидкого та небюрократичного прийому, що полегшить в'їзд окремим групам росіян та прискорить відповідні процедури. "Звісно, що особи, яких ми приймаємо саме таким чином, перевірятимуться органами безпеки", - уточнила членкиня федерального уряду. Такі кроки міністерка обґрунтувала й необхідністю протидії нинішній інформаційній політиці російського уряду в агресивній війні проти України. "Кремль намагається виправдати свою злочинну війну ганебною брехнею, підміною понять щодо винних та жертв та фальсифікацією історії. Це унаочнює фундаментальну важливість вільної та незалежної журналістики, що все ще можуть дійти до російського народу", - пояснила очільниця МВС ФРН.

++15.30++

Лідери країн Євросоюзу мають намір досягти політичної згоди щодо шостого пакета санкцій щодо Росії за її війну проти України, включно з частковим нафтовим ембарго. Про це заявило високопосадове джерело DW у структурах ЄС перед початком саміту Євросоюзу в Брюсселі. "Європейська Рада прагне сьогодні досягти політичної згоди щодо ембарго на російську нафту. Це ембарго покриватиме більше двох третин імпорту нафти з Росії, тобто постачання всієї нафти з РФ морем", - зазначив високопосадовець. Він уточнив, що "деякі тимчасові виключення" будуть надані окремим країнам Євросоюзу для забезпечення їхньої безпеки постачання енергоносіями. До шостого пакета також увійде відключення від системи обміну фінансовими повідомленням SWIFT найбільшого банку РФ "Сбербанк" і персональні санкції проти тих, хто "вчинив воєнні злочини в Україні".

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++15.00++

Словаччина передасть Україні вісім самохідних артилерійських установок (САУ) Zuzana 2. Про це повідомив міністр оборони країни Ярослав Надь, передає видання Defence 24. За словами словацького урядовця, українські військові вже навчаються застосувати цю зброю. САУ Zuzana 2 - це модернізація попередньої версії Zuzana калібру 155 мм. У 2018 році армія Словаччини закупила 25 артустановок Zuzana 2. Вони були передані до армії у липні 2021 року, щоб замінити попереднє покоління, нагадує видання.

Яку зброю Україна отримує від Заходу Черговий літак із військовою допомогою Україні Від початку вторгнення Росії в Україну постачання озброєнь Києву здійснили вже понад два десятки держав - від Австралії до США. І йдеться не тільки про амуніцію, стрілецьку та нелетальну зброю, а й про важкі системи та бронетехніку. DW - про деякі з них.

Яку зброю Україна отримує від Заходу Буксирована гаубиця М777 Розроблену у Великобританії гаубицю калібру 155 міліметрів було взято на озброєння у 2005 році, а її перше бойове застосування відбулося у війні в Афганістані. Може стріляти керованими снарядами, ефективна дальність стрільби сягає 40 кілометрів. В інтенсивному режимі може зробити до п'яти пострілів за хвилину. Вперше про постачання М777 Україні було оголошено 13 квітня.

Яку зброю Україна отримує від Заходу Танки Т-72 Наймасовіший танк другого покоління було взято на озброєння в Радянському Союзі у 1973 році. Лише в СРСР та Росії було вироблено понад 30 тисяч цих танків. Різні їхні модифікації випускалися у Югославії, Польщі, Чехословаччині, Індії. Досі використовується арміями чотирьох десятків держав. Від початку війни Україна отримала від Польщі, Словенії та Чехії близько 300 танків Т-72.

Яку зброю Україна отримує від Заходу Реактивна система залпового вогню БМ-21 Взята на озброєння в СРСР у 1963 році й використовується досі. Залп - 40 снарядів, найбільша дальність стрільби - 42 кілометри. РСЗВ стоїть на озброєнні кількох десятків країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки. У квітні 2022 року стало відомо про те, що Польща передала Україні 20 таких систем.

Яку зброю Україна отримує від Заходу Зенітно-ракетний комплекс С-300 Поставлений на бойове чергування в СРСР 1979 року зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) С-300 здатний вражати балістичні та аеродинамічні цілі на різних висотах та на дальності до 200 кілометрів. Призначений для захисту великих промислових та адміністративних об'єктів, військових баз та пунктів управління. У квітні про постачання С-300 Україні заявила Словаччина.

Яку зброю Україна отримує від Заходу Самонавідні ракети класу "повітря-земля" Brimstone Розроблені для британських ВПС високотехнологічні ракети Brimstone було взято на озброєння у 2005 році. Активна радіолокаційна головка самонаведення дозволяє з великою точністю вражати цілі, що рухаються, а тандемний принцип устрою бойової частини ефективний проти сучасних типів броні. На фото - британський літак Eurofighter Typhoon із ракетами Brimstone.

Яку зброю Україна отримує від Заходу Самохідна артилерійська установка PzH 2000 Німецька самохідна артилерійська установка (САУ) PzH 2000 є однією з найсучасніших САУ у світі, що поєднує в собі живучість, мобільність і високу скорострільність. У боєкомплекті 60 снарядів. Дальність стрілянини - до 50 кілометрів. 3 травня газета Die Welt повідомила про готовність ФРН передати Україні сім гаубиць PzH 2000.

Яку зброю Україна отримує від Заходу Реактивна система залпового вогню RM-70 Vampire Модернізований варіант чехословацької версії радянської реактивної системи залпового вогню "Град". Може також використовуватися для дистанційного мінування місцевості. Забезпечена броньованою кабіною для захисту екіпажу та цифровою системою керування вогнем, що дає змогу зменшити час від виявлення цілі до її знищення. Понад 20 таких установок Чехія передала Україні в середині квітня.

Яку зброю Україна отримує від Заходу Буксирована гаубиця FH70 Спільний проект ФРН, Великобританії та Італії. У порівнянні з М777 FH70 - застаріла артилерійська система, але завдяки автоматизованому завантаженню снарядів може робити постріли що 10 секунд. Максимальна ефективна дальність стрільби близько 30 кілометрів. Досі перебуває на озброєнні армій Великобританії, Італії, ФРН та інших країн. Про передачу FH70 Україні оголосила Італія.

Яку зброю Україна отримує від Заходу Бойові безпілотники Switchblade Узятий на озброєння у 2012 році баражувальний тактичний боєприпас Switchblade призначений для знищення живої сили та броньованих цілей. США обіцяли передати Україні понад 700 таких дронів. У травні з'явилися перші свідчення використання Switchblade українськими військовими. Крім того, стало відомо про готовність США передати Києву 120 нових тактичних безпілотників Phoenix Ghost.

Яку зброю Україна отримує від Заходу Реактивна система залпового вогню HIMARS Універсальна артилерійська система на базі автомобіля. Може використовувати шість реактивних снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету ATACMS. Також може застосовуватися для запуску зенітних ракет. Використовувалася США в Афганістані та Сирії. Про початок постачання HIMARS в Україну США оголосили 22 квітня. Автор: Віталій Кропман

