  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Канцлер Німеччини Олаф Шольц (праворуч) і прем’єр-міністр Нижньої Саксонії Штефан Вайль (ліворуч)
Партія канцлера Німеччини Олафа Шольца СДПН перемагає у Нижній Саксонії і має всі шанси зберегти свого регіонального прем’єр-міністра Штефана Вайля.Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

СДПН перемагає на виборах в Нижній Саксонії - екзитполи

Степан Смишляєв
32 хв. тому

Незважаючи на невелике зменшення підтримки у порівнянні з попередніми виборами, СДПН, швидше за все, знов увійде до коаліції в регіональному парламенті. Її партнерами стануть "Зелені", які майже подвоїли свій результат.

https://www.dw.com/uk/partia-solca-lidirue-na-viborah-v-niznij-saksonii-ekzitpoli/a-63386515

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), членом якої є канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz), перемагає на регіональних парламентських виборах у північно-західній федеральній землі Нижня Саксонія, які пройшли у в неділю, 8 жовтня, свідчать екзитполи, проведені громадськими мовниками ARD і ZDF, повідомляє dpa.

За даними опитувань, СДПН набере від 32,7 до 33,3 відсотка голосів, дещо менше, ніж на попередніх виборах, які пройшли в 2017 році. Тоді партія набрала 36,9 відсотка голосів.

Друге місце на виборах займає головний суперник СДПН - партія Християнсько-демократичний союз (ХДС), яка отримує отримавши від 27,5-27,6 відсотка голосів. Це - найгірший результат ХДС в Нижній Саксонії за понад 60 років.

Партія "Зелених" посідає третє місце з результатом 14-14,3 відсотка, майже подвоївши свій результат 2017 року. Тоді вона набрала 8,7 відсотка голосів виборців.

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) також досягла суттєвих успіхів, отримавши 11,6-11,8 відсотка голосів і зайнявши четверте місце.

Вільна демократична партія (ВДП), яка разом з СДПН і "Зеленими" входить до коаліції в Бундестазі, за даними екзитполів набирає 5 відсотків голосів. Наразі впевненості в тому, що вона потрапить до регіонального парламенту, немає, адже прохідний бар’єр становить ті самі 5 відсотків.

Явка виборців, за даними соціологів, склала від 60-61 відсоток, що трохи нижче, ніж 63,1 відсотка в 2017 році.

Читайте також: Партія Шольца зазнає поразки на виборах у землі Північний Рейн-Вестфалія

СДПН і "Зелені" сформують коаліцію

На думку соціологів, якщо результати виборів не будуть суттєво відрізнятися від даних екзитполів, вказаних цифр має бути достатньо для формування правлячої більшості між СДПН і "Зеленими". Генеральний секретар соціал-демократів Кевін Кюнерт (Kevin Kühnert) вже заявив про "явну перемогу на виборах", пише dpa.

За таких умов, регіонального прем’єр-міністра від СДПН Штефана Вайля (Stephan Weil), скоріш за все буде втретє обрано на цю посаду. Під час виборчої кампанії СДПН зосередилася на популярності Вайля. Опитування показували, що він особисто випереджає свого суперника з ХДС Бернда Альтгусманна (Bernd Althusmann).

З населенням приблизно вісім мільйонів жителів, Нижня Саксонія є четвертою за чисельністю мешканців федеральною землею Німеччини. Як і по всій країні, домінуючими темами передвиборчої кампанії тут були енергетична криза та зростання цін, а це означає, що федеральний уряд у Берліні уважно спостерігатиме за результатами виборів, зауважує dpa.

Читайте також: У Німеччині та Чехії пройшли протести через інфляцію і санкції щодо РФ

Проросійські протести у Кельні під впливом пропаганди РФ

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Ukraine Krieg, Drohne aus dem Iran

На Сумщині через атаку безпілотника загинула людина

Конфлікти
4 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Двері до в'язниці в Білорусі

У СІЗО за пісню українською? Історія білоруської співачки

У СІЗО за пісню українською? Історія білоруської співачки

Політика
12 год. тому
Клініка для пацієнтів з лонгковідом

Після COVID. Як допомагають тим, у кого залишилися симптоми

Після COVID. Як допомагають тим, у кого залишилися симптоми

Панорама
8 жовтня 2022 р.
Ігор Козловський

Премія миру для росіян і білорусів: Вони - не вороги України

Премія миру для росіян і білорусів: Вони - не вороги України

Суспільство
7 жовтня 2022 р.
Центр громадянських свобод

Нобелівська премія миру на трьох - як відреагували в Україні

Нобелівська премія миру на трьох - як відреагували в Україні

Політика
7 жовтня 2022 р.
external

Українські лауреати про Нобелівську премію миру

Українські лауреати про Нобелівську премію миру

Суспільство
7 жовтня 2022 р.
09:19 хв.
Очільниця Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук

Що варто знати про лауреата Нобелівської премії з України?

Що варто знати про лауреата Нобелівської премії з України?

Права людини
7 жовтня 2022 р.
На головну сторінку