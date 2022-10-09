СДПН перемагає на виборах в Нижній Саксонії - екзитполи

Незважаючи на невелике зменшення підтримки у порівнянні з попередніми виборами, СДПН, швидше за все, знов увійде до коаліції в регіональному парламенті. Її партнерами стануть "Зелені", які майже подвоїли свій результат.

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), членом якої є канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz), перемагає на регіональних парламентських виборах у північно-західній федеральній землі Нижня Саксонія, які пройшли у в неділю, 8 жовтня, свідчать екзитполи, проведені громадськими мовниками ARD і ZDF, повідомляє dpa.

За даними опитувань, СДПН набере від 32,7 до 33,3 відсотка голосів, дещо менше, ніж на попередніх виборах, які пройшли в 2017 році. Тоді партія набрала 36,9 відсотка голосів.

Друге місце на виборах займає головний суперник СДПН - партія Християнсько-демократичний союз (ХДС), яка отримує отримавши від 27,5-27,6 відсотка голосів. Це - найгірший результат ХДС в Нижній Саксонії за понад 60 років.

Партія "Зелених" посідає третє місце з результатом 14-14,3 відсотка, майже подвоївши свій результат 2017 року. Тоді вона набрала 8,7 відсотка голосів виборців.

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) також досягла суттєвих успіхів, отримавши 11,6-11,8 відсотка голосів і зайнявши четверте місце.

Вільна демократична партія (ВДП), яка разом з СДПН і "Зеленими" входить до коаліції в Бундестазі, за даними екзитполів набирає 5 відсотків голосів. Наразі впевненості в тому, що вона потрапить до регіонального парламенту, немає, адже прохідний бар’єр становить ті самі 5 відсотків.

Явка виборців, за даними соціологів, склала від 60-61 відсоток, що трохи нижче, ніж 63,1 відсотка в 2017 році.

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СДПН і "Зелені" сформують коаліцію

На думку соціологів, якщо результати виборів не будуть суттєво відрізнятися від даних екзитполів, вказаних цифр має бути достатньо для формування правлячої більшості між СДПН і "Зеленими". Генеральний секретар соціал-демократів Кевін Кюнерт (Kevin Kühnert) вже заявив про "явну перемогу на виборах", пише dpa.

За таких умов, регіонального прем’єр-міністра від СДПН Штефана Вайля (Stephan Weil), скоріш за все буде втретє обрано на цю посаду. Під час виборчої кампанії СДПН зосередилася на популярності Вайля. Опитування показували, що він особисто випереджає свого суперника з ХДС Бернда Альтгусманна (Bernd Althusmann).

З населенням приблизно вісім мільйонів жителів, Нижня Саксонія є четвертою за чисельністю мешканців федеральною землею Німеччини. Як і по всій країні, домінуючими темами передвиборчої кампанії тут були енергетична криза та зростання цін, а це означає, що федеральний уряд у Берліні уважно спостерігатиме за результатами виборів, зауважує dpa.

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