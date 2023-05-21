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Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, чия партія перемагає на виборах до парламенту Греції
Прем'єр-міністр Греції Кіріакос МіцотакісФото: Thanassis Stavrakis/AP/picture alliance
ПолітикаГреція

Партія прем'єра лідирує на парламентських виборах у Греції

Валерій Сааков
2 год. тому

Хоч партія чинного прем'єра Греції Кіріакоса Міцотакіса "Нова демократія" лідирує на виборах, але для формування уряду їм може забракнути голосів. Підрахунок результатів голосування триває.

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Партія нинішнього прем'єра Греції Кіріакоса Міцотакіса "Нова демократія" набирає найбільше голосів на парламентських виборах, що відбулися в неділю, 21 травня. Як показують попередні результати підрахунку більш ніж половини голосів, консервативна "Нова демократія" впевнено лідирує з результатом 40,9 відсотка, повідомляє Reuters.

Зазначається, що демократи значно випередили радикальну ліву партію СИРІЗА, що керувала країною з 2015 по 2019 рік, а тепер отримує результат у 20,1 відсотка. На третьому місці опинився Всегрецький соціалістичний рух (PASOK), який поки що набирає 12,5 відсотка голосів. Загалом сім або вісім партій можуть подолати тривідсотковий бар'єр, необхідний для проходження в однопалатний 300-місний парламент Греції.

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Попри значний відрив, аналітики вважають, що "Новій демократії", швидше за все, забракне мандатів для самостійного формування урядової більшості. Однак, як зауважує агенція Reuters, такий результат має задовольнити прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса, чиєму уряду довелося витримати скандал з прослуховуванням, протидіяти пандемії COVID-19, кризі через зростання вартості житла та протистояти наслідкам залізничної катастрофи в лютому цього року, що призвела до численних жертв, а потім і хвилі протестів.

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У разі, якщо результати істотно не зміняться до офіційного оголошення підсумків підрахунку голосів, чинному прем'єру потрібно буде знайти партнерів по коаліції, щоб отримати більшість у 300-місцевому парламенті. Як уточнює Associated Press, на це у Міцотакіса буде три дні. Якщо коаліційні переговори проваляться, наприкінці червня або на початку липня можуть провести повторні вибори.

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