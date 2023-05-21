Партія прем'єра лідирує на парламентських виборах у Греції

Хоч партія чинного прем'єра Греції Кіріакоса Міцотакіса "Нова демократія" лідирує на виборах, але для формування уряду їм може забракнути голосів. Підрахунок результатів голосування триває.

Партія нинішнього прем'єра Греції Кіріакоса Міцотакіса "Нова демократія" набирає найбільше голосів на парламентських виборах, що відбулися в неділю, 21 травня. Як показують попередні результати підрахунку більш ніж половини голосів, консервативна "Нова демократія" впевнено лідирує з результатом 40,9 відсотка, повідомляє Reuters.

Зазначається, що демократи значно випередили радикальну ліву партію СИРІЗА, що керувала країною з 2015 по 2019 рік, а тепер отримує результат у 20,1 відсотка. На третьому місці опинився Всегрецький соціалістичний рух (PASOK), який поки що набирає 12,5 відсотка голосів. Загалом сім або вісім партій можуть подолати тривідсотковий бар'єр, необхідний для проходження в однопалатний 300-місний парламент Греції.

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Попри значний відрив, аналітики вважають, що "Новій демократії", швидше за все, забракне мандатів для самостійного формування урядової більшості. Однак, як зауважує агенція Reuters, такий результат має задовольнити прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса, чиєму уряду довелося витримати скандал з прослуховуванням, протидіяти пандемії COVID-19, кризі через зростання вартості житла та протистояти наслідкам залізничної катастрофи в лютому цього року, що призвела до численних жертв, а потім і хвилі протестів.

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У разі, якщо результати істотно не зміняться до офіційного оголошення підсумків підрахунку голосів, чинному прем'єру потрібно буде знайти партнерів по коаліції, щоб отримати більшість у 300-місцевому парламенті. Як уточнює Associated Press, на це у Міцотакіса буде три дні. Якщо коаліційні переговори проваляться, наприкінці червня або на початку липня можуть провести повторні вибори.