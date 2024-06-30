ПА ОБСЄ визнала війну РФ геноцидом українців - депутат

Війна Росії проти України є геноцидом українського народу, а Росія мусить деколонізуватися, йдеться у резолюції ПА ОБСЄ.

Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію із визнанням дій Росії геноцидом українського народу та необхідністю деколонізації Росії. Про це повідомив народний депутат, член парламентської делегації ОБСЄ Павло Фролов у суботу, 29 червня.

За його словами, документ містить заклик до 53 країн-учасниць ОБСЄ докладати зусиль для деокупації Криму та усіх окупованих територій України шляхом підтримки "формули миру" та Кримської платформи. Також у резолюції закликають створити спеціальний трибунал для притягнення до відповідальності РФ за воєнні злочини та провести на міжнародному та національному рівнях розслідування масових звірств, вбивств, тортур, зґвалтувань, які скоюються в Україні військовими армії РФ.

Крім того, наголошується на необхідності швидкого запуску механізму використання заморожених російських активів на користь України, країнам ОБСЄ пропонується приєднуватись до угоди про міжнародний реєстр збитків, завданих Україні агресією РФ.

Також асамблеєю визнано президентські вибори 2024 року в Росії підтасованими та такими, що підривають легітимність усієї виборчої системи Росії.

Парламентська асамблея ОБСЄ підтримала створення міжнародної коаліції з повернення українських дітей, а також забезпечення звільнення українських військовополонених та цивільних, та закликала до заборони імпорту російського зрідженого газу до Євросоюзу, реекспорт та транзит через порти ЄС.

Сесія ПА ОБСЄ триватиме до 3 липня.

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