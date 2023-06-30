Парламент України скасував єдиний податок для ФОП у 2%

З 1 серпня також скасовується мораторій на перевірки для підакцизних товарів, грального бізнесу та фінпослуг.

Верховна Рада України у п'ятницю, 30 червня, ухвалила у цілому податковий законопроєкт №8401, що скасовує з 1 серпня єдиний податок у два відсотки та мораторій на перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінпослуг. Про це ідеться на сайті українського парламенту.

Згідно з документом, від серпня скасовується ставка єдиного податку (ЄП) у розмірі двох відсотків, що була запроваджена для платників 3-ї групи - юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ФОП) - з 1 квітня 2022 року. Водночас закон врегульовує перехід з єдиного податку на інші системи оподаткування.

Вибір системи оподаткування натомість

Так, платник двох відсотків ЄП матиме право подати заяву про відмову від застосування податку та вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти. Водночас без подання такої заяви, а також якщо в заяві платник не вкаже бажану систему, платник двох відсотків ЄП автоматично переводитиметься на систему, на якій перебував до обрання єдиного податку.

Новостворені суб’єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали два відсотки ЄП, автоматично вважатимуться платниками ЄП третьої групи зі ставкою п'ять відсотків.

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Скасування мораторію на перевірки алкоголю та тютюну

Крім того, документом передбачено автоматичне відновлення прав і обов’язків платника ПДВ для тих суб’єктів, у кого реєстрація платником ПДВ була призупинена. Платникам, які в 2023 році перейшли з двох відсотків ЄП на загальну систему, надається право перейти повторно в 2023 році на спрощену систему за своїм вибором шляхом подання заяви. При цьому в разі подання заяви до 1 вересня 2023 року такий платник вважатиметься платником ЄП з 1 серпня 2023 року.

Також законом з 1 серпня частково скасовується чинний мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.