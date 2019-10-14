 Парламент Тунісу затвердив новий уряд | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.02.2020

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Новини

Парламент Тунісу затвердив новий уряд

Туніський парламент затвердив новий уряд - майже через п'ять місяців після проведення парламентських виборів у країні.

Еліас Фахфах під час виступу в туніському парламенті, 26 лютого

Еліас Фахфах під час виступу в туніському парламенті

У Тунісі парламент затвердив новий уряд. Це сталося майже через п'ять місяців після проведення у країні парламентських виборів, повідомляє в четвер, 27 лютого, інформаційна агенція AFP. За це рішення проголосували 129 депутатів, проти - 77. Уряд очолив Еліас Фахфах, якого наприкінці січня висунув на посаду прем'єр-міністра президент країни Каїс Саїд.

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Фахфах отримав підтримку поміркованої ісламістської партії "Ан-Нахда", яка здобула перемогу на парламентських виборах у жовтні 2019 року. У його уряді 17 із 32 міністрів пов'язані з цією партією. Сам Фахфах належить до невеликої соціал-демократичної партії "Ат-Такатуль", яка не здобула на жовтневих виборах жодного мандату.

Нагадаємо, що в жовні 2019 року в Тунісі відбулися також президентські вибори, на яких переміг 61-річний професор права Каїс Саїд. У другому турі голосування його підтримали 72,71 відсотка виборців. Натомість за його опонента - медіамагната Набіля Каруї - проголосували 27,29 відсотка виборців.

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