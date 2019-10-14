Парламент Тунісу затвердив новий уряд

У Тунісі парламент затвердив новий уряд. Це сталося майже через п'ять місяців після проведення у країні парламентських виборів, повідомляє в четвер, 27 лютого, інформаційна агенція AFP. За це рішення проголосували 129 депутатів, проти - 77. Уряд очолив Еліас Фахфах, якого наприкінці січня висунув на посаду прем'єр-міністра президент країни Каїс Саїд.

Фахфах отримав підтримку поміркованої ісламістської партії "Ан-Нахда", яка здобула перемогу на парламентських виборах у жовтні 2019 року. У його уряді 17 із 32 міністрів пов'язані з цією партією. Сам Фахфах належить до невеликої соціал-демократичної партії "Ат-Такатуль", яка не здобула на жовтневих виборах жодного мандату.

Нагадаємо, що в жовні 2019 року в Тунісі відбулися також президентські вибори, на яких переміг 61-річний професор права Каїс Саїд. У другому турі голосування його підтримали 72,71 відсотка виборців. Натомість за його опонента - медіамагната Набіля Каруї - проголосували 27,29 відсотка виборців.