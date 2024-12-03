Парламент Південної Кореї вимагає скасувати воєнний стан

Попри оголошене військовими припинення роботи парламенту Південної Кореї, більшість парламентарів підтримали пропозицію скасувати воєнний стан. Конституцією передбачено його скасування, якщо більшість парламенту - за.

Переважна більшість парламенту Південної Кореї - Національної асамблеї - проголосувала за пропозицію вимагати від президента країни скасувати запроваджений ним же воєнний стан. Під час голосування в вівторок, 3 грудня, це рішення підтримали 190 членів парламенту зі 190 присутніх.

Як зазначає південнокорейське інформагентство Yonhap , згідно з Конституцією, воєнний стан має бути скасований, коли цього вимагає парламентська більшість. Парламент Південної Кореї налічує 300 членів.

В офісі спікера парламенту заявили, з ухваленням цієї пропозиції указ про введення воєнного стану втрачає чинність.

Президент Юн Сок Йоль оголосив в країні воєнний стан, це передбачає заборону діяльності парламенту

Нагадаємо, раніше цього дня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив в країні воєнний стан. "Я оголошую воєнний стан, щоб захистити вільну Республіку Корея від загрози північнокорейських комуністичних сил, щоб викорінити підлі пропівнічнокорейських антидержавні сили, які позбавляють свободи й щастя наш народ, і щоб захистити вільний конституційний лад", - сказав Юн.

Указ був виданий від імені генерала Пак Ан Су, який був призначений командувачем воєнного стану. Як уточнює південнокорейська агенція Yonhap, командувач здійснює нагляд за адміністративними та юридичними справами та може вживати спеціальних заходів, як-от арешт, у разі, коли це вважатиметься за необхідне.

Як повідомляли ЗМІ, сам указ передбачає заборону будь-якої політичної діяльності, зокрема діяльності парламенту, місцевих рад, політичних партій і об'єднань, заборону страйків, мітингів і демонстрацій. Усі засоби масової інформації, згідно з указом, підлягатимуть контролю військового командування.

Згодом ЗМІ поширили кадри, на яких видно, як до центральної частини Сеулу прибуває військова техніка, а на дах будівлі парламенту сідають гелікоптери. Крім того, до будівлі парламенту прийшло багато прихильників опозиції.

Як нагадує Reuters, воєнний стан в Південній Кореї оголошено вперше з 1980 року.