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Мігранти на кордоні Литви, 2021 рік
Мігранти на кордоні Литви, 2021 рікФото: Mindaugas Kulbis/AP/picture alliance
ПолітикаЛитва

Парламент Литви узаконив висилку незаконних мігрантів

Максим Сидоржевський | Віталій Кропман
2 год. тому

Нелегальних порушників кордону Литви можна буде затримувати і депортувати у разі дії надзвичайного стану або в умовах кризової ситуації, пов'язаної з масовим напливом іноземців.

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Парламент Литви ухвалив суперечливий закон, що узаконює висилку мігрантів, які незаконно перетинають кордон. У вівторок, 25 квітня, 86 депутатів Сейму Литви проголосували "за" відповідні поправки до "Закону про державний кордон та його захист", восьмеро законодавців висловилися "проти" та ще 20 - утрималися під час голосування. Закон має набути чинності 3 травня. До цього часу його має підписати президент країни Гітанас Науседа.

Як повідомляє агенція dpa, після набуття законом чинності нелегальних порушників кордону можна буде затримувати і депортувати назад у разі запровадження надзвичайного стану або в умовах кризової ситуації, пов'язаної з масовим напливом іноземців. Ця норма буде дійсна на прикордонних ділянках і на відстані до п'яти кілометрів углиб країни.

Правозахисники критикують закон

Правозахисні організації різко розкритикували документ, який, на їхню думку, узаконює заходи, що порушують міжнародне право.

Комісарка Ради Європи з прав людини Дуня Міятович закликала Литву дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань щодо прохачів притулку. Вона виступила з наполегливим попередженням проти ухвалення законопроєкту. Згідно з міжнародним правом, мігранти мають право просити про притулок, і потенційних шукачів притулку заборонено відправляти туди, де їхньому життю або благополуччю може загрожувати небезпека. Литовський центр з прав людини закликав Науседу накласти вето на законопроєкт.

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Зі свого боку, міністерство внутрішніх справ Литви зазначило, що вжиті заходи необхідні для захисту інтересів національної безпеки Литви. У документі передбачаються винятки щодо іноземців, які рятуються від війни і переслідувань, та тих з них, хто прагне в'їхати в країну в гуманітарних цілях - їх допускатимуть в Литву. 

Міграційна криза 2021 року

Литва має кордон із Білоруссю протяжністю майже 680 кілометрів, який також є частиною зовнішнього кордону ЄС. Наприкінці літа та восени 2021 року тисячі людей намагалися нелегально потрапити до ЄС з території Білорусі через кордони Литви та Польщі. У Брюсселі звинуватили білоруського правителя Олександра Лукашенка в тому, що він провокує міграційну кризу.

Уряд у Вільнюсі відреагував на наплив мігрантів посиленням охорони кордону і будівництвом прикордонної стіни. Із серпня 2021 року литовські прикордонники розвертали мігрантів назад і не допустили в країну близько 20 тисяч осіб, які намагалися нелегально проникнути в країну з Білорусі.

Що тепер буде з мігрантами на польсько-білоруському кордоні

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