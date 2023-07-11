Кнесет схвалив суперечливу реформу Верховного суду

Депутати Ізраїлю у ніч на вівторок після багатогодинних дебатів схвалили у першому читанні законопроєкт із пакета судової реформи, незважаючи на масові протести в країні проти неї.

Кнесет (парламент Ізраїлю) у першому читанні проголосував за перший законопроєкт із пакета судової реформи, спрямованої на обмеження повноважень Верховного суду, що викликала масові протести по всій країні. Про це повідомляє видання The Jerusalem Post у вівторок, 11 липня.

Перше читання пройшов законопроєкт про скасування так званого "стандарту розумності" - права Верховного суду переглядати рішення уряду, які він вважає такими, що виходять за рамки розумного. За скасування такого права після багатогодинних дебатів проголосували 64 члени Кнесету, проти - 56 осіб.

Тепер очікується, що законопроєкт буде відправлено на доопрацювання в комітети Кнесету, перш ніж він повернеться на голосування у другому і третьому читаннях.

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Опозиція пообіцяла нові акції протесту

"Принаймні, скажіть правду. Цей закон дозволяє призначати засудженого міністра. Закон, який дозволяє розсилати ордери на арешт усім, хто протестує проти уряду. Це закон, який дає змогу звільнити генерального прокурора, щоб домовитися про угоду для вашого боса Нетаньягу (прем'єр-міністр ІзраїлюДепутати Ізраїлю у ніч на вівторок після багатогодинних дебатів схвалили у першому читанні законопроєкт щодо судової реформи Біньямін НетаньяхуДепутати Ізраїлю у ніч на вівторок після багатогодинних дебатів схвалили у першому читанні законопроєкт щодо судової реформи. - Ред.)", - прокоментував підсумки голосування лідер опозиції і депутат Кнесету Яїр Лапід.

"Це не кінець демократії, це зміцнює демократію", - сказав Нетаньяху своєю чергою у відеозверненні під час обговорення законопроекту в Кнесеті.

"Навіть після прийняття поправки незалежність суду і громадянські права в Ізраїлі жодним чином не постраждають. Суд продовжить наглядати за законністю дій і призначень уряду", - цитує Нетаньяху Reuters.

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Голова комітету Кнесету з Конституції, законодавства і правосуддя Симха Ротман, представляючи законопроєкт, назвав його "збалансованим і відповідальним". За його словами, нинішній "стандарт розумності" дає Верховному суду занадто широкі повноваження.

Раніше опозиція пообіцяла провести 11 липня масові акції протесту в разі успішного проходження першого читання. Акції заплановані, зокрема, в центрі Тель-Авіва і в аеропорту Бен Гуріона. На відміну від щотижневих протестів, що тривають понад півроку, організатори "закликають різні частини ізраїльського суспільства оголосити страйк", закрити університети, компанії та торгові центри.

Напередодні масова акція протесту в Ізраїлі пройшла 9 липня.

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