Парламент Ізраїлю розгляне смертну кару для терористів

Бен-Ґвір завтра внесе законопроєкт у Кнесет. За всю історію ізраїльської держави страта застосовувалась двічі, востаннє - в 1962 році.

Міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Ґвір подасть на розгляд парламенту (Кнесет) законопроєкт про обов'язкову смертну кару для терористів.

Він повідомив, що передасть документ, підготовлений його ультраправою партією "Оцма єгудіт" ("Єврейська сила"), до парламентського комітету з питань національної безпеки в понеділок, 20 листопада. "Я очікую, що всі члени Кнесету підтримають цей важливий законопроєкт", - написав він у соціальній мережі Х.

Як зауважує The Times of Israel, за всю історію ізраїльської держави смертна кара застосовувалась двічі. Востаннє це була страта "архітектора" Голокосту Адольфа Айхмана в 1962 році.

Читайте також: Ердоган: Ізраїль - терористи, ХАМАС - ні

Напад ХАМАСу на Ізраїль

7 жовтня Ізраїль зазнав масштабного нападу з боку палестинського радикального ісламістського угруповання ХАМАС, яке Ізраїль, а також США та ЄС, класифікують як терористичну організацію.

Терористи завдали масованого ракетного удару і вторгнулись на територію Ізраїлю, де влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 осіб. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Читайте також: Ізраїль: Терористи ХАМАСу відрубали голову 22-річній німкені

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдає масованих ударів по Сектору Гази - густонаселеному палестинському регіону, який перебуває під контролем ХАМАСу, а також проводить там наземну воєнну операцію.

Служби охорони здоров'я, підконтрольні ХАМАСу, стверджують, що в Секторі Гази загинули понад 12 тисяч осіб. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

Читайте також: Нетаньяху відсторонив міністра за слова про ядерний удар по Газі

Як мешканці кібуца Беері оговтуються від нападу ХАМАСу To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video