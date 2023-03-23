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Парламент Ісландії визнав Голодомор геноцидом.Фото: Andre Luis Alves/AA/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Парламент Ісландії визнав Голодомор геноцидом

Валерій Сааков
2 год. тому

Законодавці Ісландії підтримали резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

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Парламент Ісландії схвалилв у четвер, 23 березня, резолюцію про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. 

Сайт ісландського законодавчого органу - Альтингу - повідомляє, що резолюцію одностайно підтримали 48 присутніх на засіданні депутатів. 15 законодавців не були присутніми під час голосування.

Схвалення резолюції прокоментувала міністерка закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір. "У листопаді (2022 року. - Ред.) я відвідала меморіал Голодомору в Києві. Це було моторошне нагадування про жахливий злочин. Сьогодні Альтинг визнав штучно організований голод зими 1932-1933 років геноцидом, вчиненим тоталітарним урядом у Москві проти народу України", - написала вона в Twitter.

Зеленський і Кулеба відреагували словами подяки

На ухвалення резолюції відреагували і в Києві. Президент України Володимир Зеленський написав у Twitter: "Вдячний Ісландії за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу, за вшанування пам'яті мільйонів українців, убитих московським режимом. Це чіткий сигнал, що такі злочини не залишаються безкарними і не мають терміну давності".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав: "Я глибоко вдячний Ісландії за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом одностайним голосуванням в Альтингу. Справжня солідарність та повага Ісландії до мільйонів жертв Голодомору завжди буде цінуватися українським народом".

Раніше цього року Голодомор визнали геноцидом парламенти Болгарії та Бельгії. Торік геноцидом українців Голодомор визнав Європейський парламенти та парламенти низки країн, зокрема Німеччини, Ірландії, Молдови, Чехії, Бразилії.

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