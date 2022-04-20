Парламент Фінляндії розпочинає дебати щодо членства в НАТО

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину середи, 20 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями другої половини середи (час київський).

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Парламент Фінляндії розпочинає дебати щодо можливого членства країни в НАТО. Підтримка вступу до Альянсу серед політиків і суспільства суттєво посилилася на тлі війни Росії в Україні. За словами прем'єрки країни Санна Марін, країна швидко ухвалить рішення, чи подавати заявку на членство, попри погрози Росії розмістити ядерну зброю в регіоні в разі приєднання до НАТО Фінляндії та Швеції. В останній теж триває дискусія щодо можливого приєднання до Альянсу на тлі війни.

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У Бердянську російські окупанти призначили заступником мера колишнього двірника. Про це повідомляє в офіційному Telegram-каналі Запорізька ОВА.

"До "призначення" працював двірником в КП "БердянськЕкоТранс". Себе позиціонує як творчу особистість, стверджує, що бачить візерунки уві сні та розмовляє з каміннями", - йдеться у заяві.

Повідомляється, що новопризначений заступник самопроголошеного мера Берядянська Олександра Сауленка зараз за вказівкою прикрашає клумби та фарбує бордюри до святкування 9 травня.

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